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El Mundo

Torre Eiffel anuncia cierre por ‘huelga nacional’ en Francia este jueves

Jornada de protestas callejeras y paro también afecta otros puntos turísticos en París y se extiende en otros puntos del país

París, Francia
Vista de la torre Eiffel, el monumento más emblemático de Francia. Shutterstock

AFP y Juan Fernando Lara Salas

París. La Torre Eiffel, el monumento más emblemático de Francia, permanece completamente cerrada al público durante la jornada de hoy, jueves 5 de noviembre, debido a la huelga nacional que afecta a diversos sectores clave del país.

La empresa gestora del monumento confirmó que la falta de personal impide garantizar las condiciones de seguridad necesarias para la apertura, dejando a miles de turistas a las puertas del ícono parisino.

La movilización, convocada por los principales sindicatos franceses, exige mejoras salariales inmediatas y medidas contundentes para mitigar la pérdida del poder adquisitivo frente a la inflación.