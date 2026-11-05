Torre Eiffel anuncia cierre por ‘huelga nacional’ en Francia este jueves

París. La Torre Eiffel, el monumento más emblemático de Francia, permanece completamente cerrada al público durante la jornada de hoy, jueves 5 de noviembre, debido a la huelga nacional que afecta a diversos sectores clave del país.

La empresa gestora del monumento confirmó que la falta de personal impide garantizar las condiciones de seguridad necesarias para la apertura, dejando a miles de turistas a las puertas del ícono parisino.

La movilización, convocada por los principales sindicatos franceses, exige mejoras salariales inmediatas y medidas contundentes para mitigar la pérdida del poder adquisitivo frente a la inflación.

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