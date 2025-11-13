Toyota confirmó multimillonaria inversión en Estados Unidos

Toyota abrirá una planta de baterías en Estados Unidos e invertirá $10.000 millones en cinco años, con 5.100 nuevos empleos.

Toyota anunció una nueva inversión de $10.000 millones en sus operaciones dentro de Estados Unidos, que se ejecutará en un plazo de cinco años. Con esta inyección de capital, el monto total invertido por la firma japonesa en ese país llegará a cerca de $60.000 millones desde su llegada hace casi siete décadas.

El anuncio oficial se dio durante la inauguración de la planta de baterías de Toyota en Carolina del Norte. Esta es la primera vez que la empresa instala una fábrica de este tipo fuera de Japón. La planta, cuya construcción inició en noviembre de 2021, ya comenzó a producir baterías y se sumó a las diez fábricas que la empresa mantiene en territorio estadounidense.

Toyota informó que esta nueva instalación representó una inversión de casi $14.000 millones y permitió la creación de hasta 5.100 empleos.

La automotriz explicó que este proyecto forma parte de su estrategia para fortalecer la presencia local mediante un modelo de producción descentralizada. Esta visión busca responder a las necesidades del mercado mediante un enfoque multicanal, con opciones variadas para los consumidores.

En el contexto del anuncio, también se recordó que el presidente Donald Trump había adelantado esta información durante una visita reciente a Japón, y que ahora fue ratificada por la empresa.

Toyota opera en Estados Unidos desde hace casi 70 años. En ese tiempo, ha producido más de 35 millones de vehículos y genera actualmente 50.000 empleos directos en ese país.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de una agencia de noticias y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.