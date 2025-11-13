Economía

Toyota confirmó multimillonaria inversión en Estados Unidos

La empresa japonesa sumó su undécima fábrica en Estados Unidos y sigue expandiendo su producción fuera de Japón

Por Europa Press
Toyota abrirá una planta de baterías en Estados Unidos e invertirá $10.000 millones en cinco años, con 5.100 nuevos empleos.
Toyota abrirá una planta de baterías en Estados Unidos e invertirá $10.000 millones en cinco años, con 5.100 nuevos empleos. (Canva/AFP)







