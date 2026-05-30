Toyota abrirá nueva fábrica en Brasil en noviembre

La nueva fábrica de Toyota en Sorocaba abrirá en noviembre y reforzará la operación brasileña con más infraestructura y empleo.

Toyota prevé inaugurar a inicios de noviembre su nueva fábrica en Sorocaba, en el estado de São Paulo, Brasil. La planta forma parte del plan de inversiones de la automotriz japonesa que contempla $2.184 millones hasta 2030.

La nueva instalación se ubica junto a otra unidad que la compañía ya opera en Sorocaba. Con esta apertura, Toyota fortalecerá su presencia industrial en uno de los principales polos automotrices de Brasil.

Según la empresa, la nueva operación está preparada para iniciar actividades en noviembre. La planta corresponde a la segunda unidad de Toyota en el estado de São Paulo.

Actualmente, Toyota emplea a cerca de 6.500 trabajadores. La compañía estima que la expansión industrial permitirá crear 2.000 nuevos puestos de trabajo de aquí a 2030.

El proyecto incorpora 160.000 m² de nueva infraestructura al complejo industrial de la zona. De acuerdo con la información divulgada por la empresa, la iniciativa supera una simple transferencia de la antigua fábrica ubicada en Indaiatuba.

La nueva unidad forma parte de la estrategia de crecimiento de Toyota en Brasil durante los próximos años. La inversión anunciada busca ampliar la capacidad industrial de la marca en el mercado brasileño.

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