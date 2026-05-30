Economía

Toyota abrirá nueva fábrica en Brasil en noviembre

La automotriz japonesa ampliará su complejo industrial en São Paulo con una nueva planta incluida en su plan de expansión hasta 2030

EscucharEscuchar
Por O Globo / Brasil / GDA
La nueva fábrica de Toyota en Sorocaba abrirá en noviembre y reforzará la operación brasileña con más infraestructura y empleo.
La nueva fábrica de Toyota en Sorocaba abrirá en noviembre y reforzará la operación brasileña con más infraestructura y empleo. (Brasil/Toyota)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaToyotaBrasil
O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.