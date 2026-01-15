Tipo de cambio en el Monex cae a su mínimo histórico

El precio del dólar en el Monex cerró en ¢487,51 este 15 de enero.

El tipo de cambio alcanzó este jueves 15 de enero su nivel más bajo en la historia del Mercado de Monedas Extranjeras (Monex).

De acuerdo con datos del Banco Central de Costa Rica (BCCR), el promedio ponderado del precio del dólar se ubicó en ¢487,51 este jueves, el menor valor registrado desde que se inició la serie histórica del ente emisor, el 6 de diciembre de 2007.

Con este resultado, el precio del dólar acumuló una caída de ¢10,8 entre la sesión de negociación del viernes 9 de enero y la de este jueves. Además, se superó el mínimo previo observado el 5 de diciembre del 2025, cuando el tipo de cambio se situó en ¢488,06, una cotización similar a la registrada en 2005.

Según información del Banco Central, durante la sesión de este 15 de enero se negociaron $57,79 millones. En esta jornada, la autoridad monetaria adquirió $19,4 millones de esa cuantía para atender requerimientos del Sector Público No Bancario (SPNB) y $24,2 millones para fortalecer sus reservas monetarias internacionales.

Eventualmente, si el ente emisor no hubiera comprado la cantidad de divisas mencionada, la caída en el tipo de cambio en el Monex pudo haber sido mayor.

¿Cuál será el comportamiento del tipo de cambio en el 2026?

Tipo de cambio en ventanillas

A la 1:43 p. m. de este 15 de enero, el precio de venta del dólar en las ventanillas de todos los intermediarios cambiarios (bancos, cooperativas de ahorro y crédito, financieras, mutuales, casas de cambio y puestos de bolsa) oscilaba entre ¢489,50 y ¢582,07.

De acuerdo con los datos disponibles en el sitio web del Banco Central, 31 de los 37 intermediarios cambiarios mantenían, a esa hora, un precio de venta de la moneda extranjera igual o inferior a los ¢500.

Por su parte, el precio de compra en todos los intermediarios se ubicaba entre ¢401,26 y ¢487.