Economía

TikTok explora permitir pagos entre usuarios a través de los mensajes directos

TikTok prepara una nueva función que permitirá a sus usuarios enviar y recibir dinero a través de mensajes directos, al estilo de servicios como Venmo o Bizum

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Por Europa Press
TikTok, red social, contra historias, teclado de computadora y teléfono celular
Tras superar trabas regulatorias en Estados Unidos, TikTok amplía su infraestructura financiera con el desarrollo de pagos directos entre usuarios. (Shutterstock/Foto)







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