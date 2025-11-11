¿Tiene que tramitar el pasaporte? En noviembre hay horario extendido en estas sucursales del BCR

13 Puntos País del BCR atenderán extraordinariamente durante los sábados de noviembre.

Un total de 13 de los 117 Puntos País del Banco de Costa Rica (BCR) abrirán de manera extraordinaria los sábados de noviembre para atender a las personas mayores de edad que requieran renovar o sacar por primera vez su pasaporte.

Estos Puntos País que trabajarán con horario extendido se ubican en las oficinas del BCR en Barrio San José de Alajuela, Orotina, Puerto Viejo de Sarapiquí, San Antonio de Belén, Guápiles, Cañas, Liberia, Nicoya y Santa Cruz.

“Se atiende bajo el esquema de cita programada en horario de 08:00 a. m. a 3:00 p. m.“, indicó el BCR en un comunicado de prensa emitido este 11 de noviembre.

Según informó la entidad, los lunes de cada de semana se liberarán las citas para el sábado siguiente. Bajo esta lógica, ya están disponibles los espacios para el 15 de noviembre.

Para sacar por primera vez el pasaporte o renovarlo, las personas deben cancelar el costo del pasaporte ($75), la comisión bancaria ($12) y el envío del documento (¢5.763).

“El importe por pagar del costo del pasaporte debe ser cancelado en efectivo, en colones al tipo de cambio de venta del Banco de Costa Rica”, señala el sitio web de la entidad. Si desea cancelarlo con tarjeta, únicamente aceptan del BCR.

“Este monto debe ser cancelado al cajero de Punto País en el mismo instante de su cita, le recordamos que no se acepta ningún pago anticipado”, indicó el banco en su sitio web.

El BCR estima que la atención extraordinaria en estos 13 Puntos País permitirá atender hasta 500 personas adicionales por sábado.

Las citas para Punto País se agendan de forma gratuita, por medio de los canales digitales www.bancobcr.com, el App BCR Móvil o llamando al 800-BCRCITA (800-227-2482).