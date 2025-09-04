Telecable anuncia expansión en Panamá: director general detalla el objetivo empresarial

Telecable ingresó al mercado de Panamá, específicamente a las provincias Chiriquí y Veraguas, desde enero del 2025. En el país vecino, la operadora de telecomunicaciones opera bajo la marca Telca y brinda los servicios de Internet y televisión.

Según el director general de Telecable Costa Rica, Rodolfo Apéstegui, en Panamá la empresa cuenta con 55 colaboradores directos y alrededor de 10.000 suscriptores. El funcionario añadió que la compañía ha obtenido los “resultados esperados” con esta operación.

“Hay una clara aceptación del producto. Creo que uno de los pilares de que eso sea así es que, en nuestra estrategia, nosotros creemos en la esencia local. En Costa Rica, somos Telecable con T de ticos, en Panamá somos Telca, el servicio a otro nivel (...) Creemos en estar cerca de nuestros clientes, porque queremos entender cuáles son sus necesidades y cómo les podemos ayudar en su día a día”, comentó en una entrevista realizada por La Nación el 2 de setiembre.

El director general de Telecable Costa Rica indicó que la operación en Panamá empezó en las ciudades que solo están más cercanas a la frontera de Costa Rica pero también, según los estudios de la empresa, son las más “desatendidas” de la plataforma tecnológica. Ahora, en sus planes está seguir creciendo en el territorio panameño.

“Ingresamos en Chiriquí, que es la provincia más cercana a Costa Rica, y de ahí (la idea es) ir avanzando hasta pasar el Canal y llegar a Ciudad de Panamá. Creemos que eso lo podemos hacer en cinco años. El siguiente quinquenio vamos a poder seguir desarrollando esa red y conectando al pueblo panameño”, mencionó Apéstegui.

“Estamos convencidos de que el servicio al cliente es un diferencial relevante (...) En Panamá tenemos redes construidas con un sistema para todo el territorio panameño. Estamos en la ciudad de David, en la ciudad de Santiago, en las provincias de Chiriquí y Veraguas, y seguiremos creciendo en Panamá, porque la verdad que estamos muy contentos con los resultados que tenemos”, agregó.

Apéstegui detalló que están muy contentos con la elección del pueblo panameño por el servicio de la compañía. “Hay un antes y un después de la entrada de Telca al mercado panameño”, añadió.

Director general de Telecable, Rodolfo Apéstegui, dijo que el objetivo con Telca, la filial de la empresa en terreno panameño, es ampliar la operación hasta Ciudad de Panamá. (Rafael Pacheco Granados/La Nación)

Expansión en Costa Rica

En agosto pasado, Telecable anunció la adquisición de Cable Brus, ubicado en el cantón de Coto Brus, Puntarenas. Con la transacción, la compañía integra a más de 5.000 personas a su red de servicios.

“Ya los clientes de Cable Brus están dentro de los 313.000 clientes de Telecable”, comentó Apéstegui.

Ahora, Cable Brus opera bajo la marca Telecable, lo que marca el inicio de sus operaciones en Coto Brus. La adquisición incluye la cartera de clientes, infraestructura, redes y activos operativos de Cable Brus.

Ante la consulta de La Nación, el director general de Telecable Costa Rica indicó que están abiertos a evaluar nuevas adquisiciones en el país.

De acuerdo con la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel), en 2024 Telecable tuvo una participación de Internet fijo del 24,8%.

La Nación le consultó al empresario de cuánto fueron las utilidades de la empresa en 2024, luego de que Apéstegui dijera que el crecimiento en ingresos y utilidades de la empresa había sido consistente en los últimos cinco años (alrededor de un 20% anual). Sin embargo, indicó que esa información no la iba a dar.

También, sobre de cuánto fue la inversión de Telecable como el patrocinador oficial del VAR en Costa Rica, pero el director general comentó que era difícil de cuantificar.