Telecable anuncia expansión en Panamá: director general detalla el objetivo empresarial

El director general de Telecable, Rodolfo Apéstegui, habla de la exitosa operación de Telca en Panamá, de la adquisición de Cable Brus y de los planes de expansión.

Por Mónica Cerdas Gómez

Telecable ingresó al mercado de Panamá, específicamente a las provincias Chiriquí y Veraguas, desde enero del 2025. En el país vecino, la operadora de telecomunicaciones opera bajo la marca Telca y brinda los servicios de Internet y televisión.








