La Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) exhortó a los diputados a reformar los requisitos de nombramiento de los miembros de la Junta Directiva del Banco Popular (BP) para fortalecer la gobernanza de la entidad pública, que actualmente tiene cuatro meses sin estar conformada .

La petición de la jerarca de la Sugef, Hazel Valverde, consta en el oficio SGF-OFC-1263-2026 remitido el pasado 9 de octubre a Daniella Agüero, jefa del Área de Comisiones Legislativas VII del Congreso.

“Resulta oportuno que, como parte de una valoración integral de las condiciones de sostenibilidad del Banco Popular, se examine también la conveniencia de introducir reformas a su marco legal de gobernanza ”, dice el oficio del cual La Nación tiene copia.

“ Entre ellas, (...) el fortalecimiento de los requisitos legales de idoneidad, experiencia profesional, conocimientos técnicos, honorabilidad e independencia de criterio de quienes integran dicho órgano de dirección ”, resaltó la funcionaria.

El documento de la superintendente respondió a una solicitud de criterio de la Comisión Permanente Especial de Discapacidad y Adulto Mayor sobre el proyecto de ley que propone financiar pensiones del Régimen No Contributivo con la mitad del aporte patronal que recibe el BP.

Valverde brindó la recomendación después de que, el pasado 11 de setiembre, sacó al Banco Popular de irregularidad financiera, por debilidades en su gobierno corporativo, y la ascendió a la calificación de normalidad 3.

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De acuerdo con la Ley Orgánica del Banco Popular, la Directiva está integrada por cuatro personas elegidas por la Asamblea de Trabajadores, quienes deben ser ratificadas por el Consejo de Gobierno. Los otros tres miembros son designados por el Poder Ejecutivo.

Ante la recomendación de la Sugef, la Oficina de Comunicación del Banco Popular manifestó a este diario que la entidad respetará las decisiones que adopten las autoridades correspondientes sobre eventuales mejoras a su modelo de gobernanza.

Añadió que cualquier modificación deberá analizarse y tramitarse dentro del marco jurídico aplicable , con criterios técnicos y regulatorios y respeto a las competencias y mecanismos de representación establecidos.

La cuarta entidad financiera más grande del país, según sus activos, aseguró que mantendrá “una actitud abierta y colaborativa” ante las iniciativas que busquen fortalecer su gobernanza, continuidad institucional y solidez.

Requisitos para integrar la Directiva del BP

Actualmente, la Ley Orgánica del Banco Popular establece que para ser directivo se requiere ser ciudadano en ejercicio, mayor de 25 años, costarricense por nacimiento y persona de reconocida honestidad.

Además, exige contar con preparación académica universitaria, con un grado mínimo de bachillerato, así como amplio conocimiento y experiencia en economía, banca o administración, así como experiencia demostrada en “problemas relativos” al desarrollo económico y social del país.

La legislación también dicta una serie de incompatibilidades. Por ejemplo, no pueden integrar la Junta Directiva los miembros de los supremos poderes; directores, gerentes, subgerentes y auditores de instituciones autónomas del Estado; miembros de las juntas de crédito locales; gerentes, personeros y empleados del BP; y personas que sean deudoras morosas con alguna entidad bancaria o declaradas en quiebra o insolvencia.

Adicionalmente, en el Acuerdo Conassif 15-22, el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero fijó criterios de idoneidad individual y conjunta para los integrantes de los órganos de dirección y de la Alta Gerencia de las entidades financieras supervisadas.

A setiembre pasado, el Banco Popular contaba con activos por ¢4,42 billones y un patrimonio de ¢1,10 billones. (Rafael Pacheco/La Nación)

El porqué de la recomendación de Sugef

La Sugef explicó a La Nación que la recomendación hecha a los diputados responde a la necesidad de fortalecer el gobierno corporativo “de las entidades” , dada la complejidad de sus operaciones, los riesgos que administran y las responsabilidades que asumen sus órganos de dirección frente a los depositantes y demás partes interesadas.

Además, destacó que es consistente con las preocupaciones que la Superintendencia ha manifestado “de forma amplia” sobre la importancia de garantizar la idoneidad de los integrantes de los órganos de dirección “en todas las entidades financieras supervisadas”.

“ La idoneidad de quienes integran las juntas directivas constituye un elemento fundamental para la gestión prudente de cualquier entidad financiera ”, señaló la Superintendencia por escrito sin referirse directamente al BP, pese a que sí lo hizo en el oficio enviado a la Asamblea Legislativa.

Para la Superintendencia, el enfoque del ente es que las juntas directivas cuenten, individual y colectivamente, con las capacidades necesarias para desempeñar sus responsabilidades.

“Esto implica no solamente acreditar un nivel académico particular, sino asegurar que el órgano de dirección, en su conjunto, reúna conocimientos y experiencia suficientes en materias relevantes para la actividad de intermediación financiera , incluyendo administración de riesgos atinentes al sector, finanzas, gobierno corporativo y control interno, entre otros”, explicó la Sugef.

Por lo tanto, consideró que es necesario continuar fortaleciendo los mecanismos de selección, nombramiento y evaluación permanente de los miembros de los órganos de dirección, para asegurar que las condiciones de idoneidad sean verificadas oportunamente y que se mantengan durante el ejercicio de las funciones.

“Estas consideraciones son particularmente relevantes para las entidades de importancia sistémica (Banco Popular, Banco Nacional, BCR y BAC), debido a que las deficiencias en su gobierno corporativo pueden tener consecuencias no solo para las entidades de forma individual sino para el sistema financiero como un todo”, agregó .

Por su parte, Bernardo Alfaro, exjerarca de la Sugef y exgerente del Banco Nacional, consideró que la buena gobernanza corporativa es tan relevante como el nivel de capital de un intermediario financiero. Por tanto, manifestó estar de acuerdo con el planteamiento de la Superintendencia.

El exsuperintendente añadió que los bancos públicos, por su importancia sistémica, requieren especial cuidado en la designación de sus directores.

“ La salud de las entidades dependerá de la calidad de quienes sean nombrados en la Junta Directiva . Ellos deberán decidir el rumbo estratégico, y eso es cada vez más complejo dada la velocidad del cambio hoy en día”, expuso Alfaro.

Debilidades en gobierno corporativo en Directiva del BP

En 2024, el Banco Popular cayó en irregularidad financiera a raíz de una serie de debilidades a nivel de gobierno corporativo en la Junta Directiva detectadas por la Sugef, tras efectuar un estudio de supervisión basado en riesgos en la institución pública.

La decisión de la Superintendencia se basó principalmente en deficiencias detectadas, como los constantes cambios de directivos y porque el gobierno mantenía el nombramiento pro tempore de algunos miembros de manera indefinida.

En setiembre del 2026, el Banco Popular salió de irregularidad financiera y ascendió a la calificación de normalidad 3 (la más baja), tras una nueva evaluación de la Sugef, cuyo análisis tuvo como fecha de corte el 31 de mayo pasado, cuando el Banco Popular aún contaba con Junta Directiva.

En la resolución SGF-RES-0055-2026, del 11 de setiembre del 2026, firmada por Hazel Valverde, se lee que la Sugef encontró debilidades en, por ejemplo, el área de idoneidad del órgano de dirección (actualmente sin integración) a la cual le otorgó una nota de 3, en una escala de 1 a 4, siendo 1 la mejor calificación y 4 la peor calificación.

“La evaluación evidenció debilidades en las características y en el desempeño de las funciones de gobierno, particularmente en materia de composición e idoneidad del órgano de dirección; seguimiento de iniciativas estratégicas; revisión crítica de información financiera y de riesgos”, se precisó en el oficio de la Superintendencia.

La Sugef consideró en ese momento que estas situaciones, en conjunto, reducían la efectividad del marco de gobierno para dirigir y supervisar la entidad de forma consistente con su naturaleza, complejidad, importancia sistémica y perfil de riesgo.

Al ser consultada sobre la salida del Banco Popular de la condición de irregularidad, la Sugef respondió, tanto en octubre como en noviembre del 2026, que se encontraba sujeta al deber de confidencialidad, por lo que no podía referirse sobre los resultados particulares de las entidades supervisadas.

Junta Directiva del Popular sigue sin integración

Un decreto, publicado en La Gaceta el pasado 9 de noviembre, facultó al Consejo de Gobierno para nombrar de forma temporal a los cuatro directores titulares que representan a la Asamblea de Trabajadores.

Estas designaciones, sumadas a los tres nombramientos que por ley corresponden al Ejecutivo, permitirán al Consejo de Gobierno integrar los siete puestos de la Junta Directiva del Banco Popular.

Adicionalmente, el Consejo designará de forma temporal a los cuatro directores suplentes que también representan a la Asamblea de Trabajadores de la entidad bancaria.

A la fecha, el Consejo de Gobierno aún no había efectuado ninguno de esos nombramientos.