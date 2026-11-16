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Economía

Banco Popular calculó el impacto financiero de trasladar aporte patronal de 0,25% a financiar pensiones

Una iniciativa de ley, impulsada por el Poder Ejecutivo, plantea trasladar a Fodesaf la mitad del aporte patronal hecho al Banco Popular

13/02/2024/ recorrido por bancos. Diferentes ángulos de sus fachadas / en la imagen Banco Popular en San José centro / Foto John Durán
La operación del Banco Popular tiene un impacto relevante en Costa Rica porque es una de las cuatro entidades bancarias catalogadas como sistémicas por Sugef. JOHN DURAN
Mónica Cerdas Gómez