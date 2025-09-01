¿Su distrito aumentó o perdió habitantes entre 2011 y 2022? Vea aquí los resultados

Entre 2011 y 2022, la población de Costa Rica pasó de 4.301.712 personas (según el dato inicial del Censo, que en 2013 fue corregido) a 5.044.197.

Así lo recuerda el informe Balance y Tendencias del Sector Vivienda 2024, elaborado por la Universidad de Costa Rica (UCR), el Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos (CFIA) y Gestionado Hábitat.

El estudio permite ver cuáles distritos ganaron y cuáles perdieron habitantes en ese período (2011-2022). Los contrastes son claros: San Rafael de Alajuela, Uruca y Daniel Flores están entre los que más crecieron, mientras que Desamparados y Heredia encabezan la caída.

Consulte en la siguiente tabla cómo cambió la población de 470 distritos del país. ¿En el que usted vive está entre los que crecieron o los que disminuyeron?