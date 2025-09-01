Economía

¿Su distrito aumentó o perdió habitantes entre 2011 y 2022? Vea aquí los resultados

La información está disponible para 470 distritos de Costa Rica

EscucharEscuchar
Por Mónica Cerdas Gómez

Entre 2011 y 2022, la población de Costa Rica pasó de 4.301.712 personas (según el dato inicial del Censo, que en 2013 fue corregido) a 5.044.197.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
DistritosPoblaciónHabitantes
Mónica Cerdas Gómez

Mónica Cerdas Gómez

Periodista de Economía. Graduada en Periodismo de la Universidad Latina de Costa Rica. Ganadora del Premio Periodismo Bursátil 2022, de la Bolsa Nacional de Valores. Recibió mención honorífica de excelencia de El Financiero, en 2022.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.