Economía

Stefano Gabbana dimite como presidente de la marca de lujo Dolce & Gabbana

La firma asegura que el diseñador seguirá vinculado al área creativa pese a su dimisión

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Por Europa Press
Stefano Gabbana y Domenico Dolce saludan en pasarela de Dolce & Gabbana tras desfile de moda, en contexto de renuncia de Gabbana a la presidencia de la marca
El diseñador Stefano Gabbana (izq.) junto a su socio Domenico Dolce saludan tras un desfile de la firma Dolce & Gabbana. Gabbana anunció su dimisión como presidente del grupo en medio de un proceso de reorganización y negociaciones con acreedores, según informó Financial Times. (MIGUEL MEDINA/AFP)







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