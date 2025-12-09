Economía

Starbucks lanza vaso coleccionable de oso: vea el precio y cómo obtenerlo en Costa Rica

El codiciado vaso coleccionable de oso ‘Bearista’ de Starbucks llega a Costa Rica. Conozca el precio y la condición exclusiva para obtenerlo

Por Arianna Villalobos Solís
Vaso de oso de vidrio de Starbucks, con gorrito verde estilo beanie y una pajilla de colores verde y blanco
El codiciado vaso coleccionable de oso ‘Bearista’ de Starbucks llega a Costa Rica. Conozca el precio y la condición exclusiva para obtenerlo (Starbucks/Starbucks)







StarbucksVaso coleccionable
Arianna Villalobos Solís

Arianna Villalobos Solís

Periodista de la sección de economía. Graduada como bachiller en Derecho de la Universidad de Costa Rica. Estudiante activa de bachillerato y licenciatura en Comunicación Colectiva en la misma institución. Trabajó en la sección de política y para el proyecto Doble Check.

