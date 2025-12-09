Starbucks lanza vaso coleccionable de oso: vea el precio y cómo obtenerlo en Costa Rica

El codiciado vaso coleccionable de oso ‘Bearista’ de Starbucks llega a Costa Rica. Conozca el precio y la condición exclusiva para obtenerlo

Starbucks Costa Rica presentó, este martes, su vaso coleccionable de vidrio con forma de oso. Este artículo exclusivo generó, a inicios de noviembre, un caos en Estados Unidos, luego de que cientos de personas acudieran a las distintas tiendas desde la madrugada para intentar obtener una unidad.

Bajo el nombre “Bearista”, la cadena presentó su nuevo vaso de temporada, con una capacidad de 20 onzas (tamaño venti) y un diseño de oso que sostiene una taza y luce un gorro verde.

Según informó la empresa, el artículo es exclusivo para quienes utilicen la aplicación Starbucks Rewards y alcancen la categoría Gold, la cual se obtiene al acumular 200 estrellas a través de las compras. Estas se suman por cada ¢550 gastados en tienda, tras escanear un código QR.

La cadena detalló que cuentan con unidades limitadas en sus tiendas y cada miembro podrá adquirir únicamente una unidad.

El precio de cada vaso alcanza los ¢30.000.

Vaso causó estragos en Estados Unidos

La cadena especializada en café lanzó este vaso exclusivo el jueves 6 de noviembre en Estados Unidos, tras varios anuncios en redes sociales que promovían su venta. Sin embargo, la convocatoria derivó en extensas filas desde la madrugada y en clientes inconformes en distintos puntos del país.

Según informaron la revista People y el diario The Wall Street Journal, aunque el vaso se convirtió en un éxito inmediato entre los seguidores de Starbucks, aun cuando algunos llegaron a ciertas tiendas desde la 1 a. m. para asegurarse una unidad, muchos terminaron recurriendo a redes sociales para denunciar que el artículo ya estaba agotado cuando lograron ingresar.

Incluso señalaron que algunos locales únicamente habían recibido una o dos piezas del “Bearista”.

La publicación añadió que surgió una nueva oleada de reclamos luego de que se permitiera a los baristas adquirir unidades antes de la apertura oficial, lo que generó molestia entre los compradores, quienes exigieron inventario separado para el personal y para la venta al público.

Aunque en las tiendas de la cadena en Estados Unidos el vaso se vende por $29,95, según el medio Today, en plataformas de reventa el precio se dispara a niveles propios del mercado informal. En eBay, por ejemplo, figura una oferta por $200, mientras que en Mercari aparecen publicaciones con valores que rondan los $250 e incluso alcanzan los $800.