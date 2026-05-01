Economía

Sportline abre su tienda número 17 en Costa Rica con una inversión de más de $2 millones: vea dónde está y qué ofrece

La cadena deportiva abre su tienda número 17 en el país y proyecta nuevas aperturas, con enfoque en tecnología y experiencia de compra

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Por Jailine González Gómez
Sportline inaugura tienda en Escazú con inversión millonaria, genera empleo y anuncia expansión en Costa Rica para 2026.
Sportline inaugura tienda en Escazú con inversión millonaria, genera empleo y anuncia expansión en Costa Rica para 2026. (Instagram/@sportlinecr)







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Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Bachiller en Comunicación con énfasis en Periodismo por la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

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