Sportline abre su tienda número 17 en Costa Rica con una inversión de más de $2 millones: vea dónde está y qué ofrece

Sportline inaugura tienda en Escazú con inversión millonaria, genera empleo y anuncia expansión en Costa Rica para 2026.

Sportline inauguró una tienda insignia en Multiplaza Escazú con una inversión superior a $2 millones. La apertura forma parte de un plan de expansión que contempla nuevas tiendas en 2026 y consolida su presencia en el mercado costarricense.

La nueva tienda es la número 17 de la cadena en el país. El local supera los 500 m² y ofrece una experiencia de compra enfocada en tecnología y moda deportiva.

El proyecto generó más de 30 empleos directos y 20 indirectos, según información de la empresa.

Portafolio global y marca propia

El punto de venta reúne marcas internacionales como Nike, Adidas, Under Armour, Hoka, Puma, Jordan y On. También incluye la marca propia ZTEK, enfocada en innovación tecnológica aplicada al deporte.

Juan Pablo Navarro, jefe de Mercadeo de Sportline, indicó que la apertura refleja la confianza de SLA Corp en el mercado local. Añadió que la empresa busca ofrecer tecnología y moda deportiva de alto nivel a los consumidores.

Estrategia de crecimiento en marcha

La inauguración marca el inicio de un plan estratégico de expansión para 2026. La compañía proyecta la apertura de al menos dos tiendas adicionales durante el año.

Navarro señaló que la firma mantiene una visión de crecimiento a largo plazo. Indicó que existen proyectos estratégicos previstos para 2027 y 2028 con el objetivo de transformar el retail deportivo en el país.

Desde su llegada a Costa Rica en 2022, la empresa registró un crecimiento sostenido. Opera marcas como Converse, Under Armour, Sportline, Sportline Kids y Kicks en centros comerciales del territorio nacional.

La compañía impulsa iniciativas vinculadas al deporte. Destaca su participación como patrocinador de la Lindora Run, considerada una de las carreras más importantes del país.

Según Navarro, estas acciones buscan fortalecer el bienestar de la población mediante una oferta integral de calzado, ropa y accesorios deportivos.

Sportline forma parte de SLA Corp, retailer deportivo con operaciones en 10 países de América Latina, incluidos Panamá, Colombia, Argentina y Uruguay. El grupo trabaja con marcas globales y desarrolla soluciones para deportistas de distintos niveles.