Southwest Airlines abrirá nuevo vuelo a Costa Rica desde Estados Unidos

Southwest volará desde Nashville al Santamaría desde marzo del 2026 con frecuencia semanal.

Southwest Airlines confirmó una nueva ruta estacional entre Nashville y el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría (AIJS). La operación iniciará en marzo del 2026 y marcará la primera conexión directa desde esa ciudad hacia Costa Rica, según informó la aerolínea.

La compañía indicó que la ruta tendrá frecuencia semanal durante cuatro sábados iniciales. Evaluará posibles ampliaciones según el desempeño y la ocupación del servicio.

El itinerario establece salida de BNA a las 09:50 a. m. y llegada al AIJS a la 1:05 p. m. El retorno se efectuará el mismo día hacia Nashville, de acuerdo con la programación comunicada por la empresa.

El ICT señaló que Estados Unidos se mantiene como principal mercado emisor por vía aérea. En el primer semestre del 2025 ingresaron 921.324 viajeros estadounidenses.

La apertura se enmarca en los 10 años de operaciones de Southwest en Costa Rica. La firma eligió al país como su primer destino internacional en el 2015. En marzo del 2025 celebró una década de vuelos hacia el AIJS y en noviembre del 2025 cumplirá diez años de su conexión al Aeropuerto Daniel Oduber Quirós.

El ministro de Turismo, William Rodríguez, expresó que la ruta aportará a la diversificación de mercados y facilitará el acceso de más visitantes a Costa Rica, de acuerdo con el comunicado oficial.

Southwest reportó que, en una década, el AIJS movilizó casi 700.000 pasajeros de la aerolínea, según datos divulgados por AERIS, administrador del aeropuerto.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La información fue investigada y seleccionada por un periodista y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.