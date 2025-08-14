Economía

Southwest Airlines abrirá nuevo vuelo a Costa Rica desde Estados Unidos

Southwest volará desde Nashville al Santamaría desde marzo del 2026 con frecuencia semanal

EscucharEscuchar
Por Damián Arroyo C.
Southwest volará desde Nashville al Santamaría desde marzo del 2026 con frecuencia semanal.
Southwest volará desde Nashville al Santamaría desde marzo del 2026 con frecuencia semanal. (ICT/Cortesía)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaSouthwest AirlinesEstados UnidosVuelos
Damián Arroyo C.

Damián Arroyo C.

Editor de Inteligencia Artificial y periodista en La Nación desde 2007. Ha sido Jefe de producción audiovisual y fotografía, editor web y community manager. Se especializa en IA aplicada al periodismo. Licenciado en periodismo con énfasis en producción de medios, con estudios en producción audiovisual y gerencia de proyectos.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.