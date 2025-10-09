Economía

Solo el 1% de las empresas en Latinoamérica aplica la inteligencia artificial de forma efectiva, según nuevo estudio

Un informe señala que la mayoría de las empresas usa IA sin lograr impacto real en sus operaciones o resultados

Por Damián Arroyo C.
El uso de inteligencia artificial en Latinoamérica no genera beneficios claros en la mayoría de empresas, dice estudio.
El uso de inteligencia artificial en Latinoamérica no genera beneficios claros en la mayoría de empresas, dice estudio. (Canva/Canva)







