Economía

Sólida creación de empleo en Estados Unidos supera expectativas en mayo

La contratación en sectores como ocio, hostelería y salud impulsó la creación de empleo en mayo, mientras el desempleo permaneció estable. Las cifras podrían influir en las próximas decisiones sobre tasas de interés de la Reserva Federal

EscucharEscuchar
Por Europa Press
Empleo/Desempleo en Estados Unidos
La economía estadounidense sumó 172.000 puestos de trabajo en mayo y encadenó tres meses consecutivos de crecimiento laboral. El resultado supera ampliamente las previsiones y reduce los temores de una desaceleración inmediata. (JUSTIN SULLIVAN/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Empleo Estados UnidosEmpleo
Europa Press

Europa Press

Europa Press es una agencia de noticias privada española. Fue fundada en 1953 por Torcuato Luca de Tena Brunet y otras personalidades, alguna de las cuales alcanzaron altos cargos gubernamentales durante el segundo franquismo​ y en la Transición.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.