Economía

Sinpe Móvil cambiará: BCCR prepara una nueva versión que empezaría a funcionar en esta fecha

El Sinpe Móvil que utilizan millones de personas en Costa Rica será modernizado. El Banco Central trabaja en una nueva versión que podría incluir nueva tecnología

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Por Gustavo Ortega Campos
Sinpe Móvil, que durante 2025 movilizó ¢12,6 billones mediante 745,5 millones de transacciones, tendrá una nueva versión. El BCCR ya realiza pruebas operativas. (Alonso Tenorio)







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Gustavo Ortega Campos

Gustavo Ortega Campos

Periodista de Economía. Licenciado en Economía con un Máster en Comunicación y Periodismo. Inició en el periodismo en 1995. Se desempeñó durante 10 años como editor y periodista en el Diario La Prensa de Nicaragua.

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