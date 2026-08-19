Sinpe Móvil cambiará: BCCR prepara una nueva versión que empezaría a funcionar en esta fecha

Sinpe Móvil, que durante 2025 movilizó ¢12,6 billones mediante 745,5 millones de transacciones, tendrá una nueva versión. El BCCR ya realiza pruebas operativas.

El Banco Central de Costa Rica (BCCR) desarrolla un proceso de actualización de Sinpe Móvil que implica la modernización de esta plataforma, cuya nueva versión estará a disposición del público en 2028.

La nueva versión de Sinpe Móvil busca facilitar las transacciones que realizan los usuarios. Para ello, el sistema incluirá un código QR, confirmó a La Nación Carlos Melegatti Sarlo, director de Sistemas de Pago del BCCR.

Melegatti no detalló los alcances de la actualización; sin embargo, indicó que también analizan la integración de contactless o pago sin contacto.

“Lo estamos diseñando, pero de fijo tiene que haber un código QR”, aseguró. Además, puso como ejemplos los sistemas de pago similares que ya operan en India y Brasil. En ambos casos, las transacciones pueden generarse mediante códigos QR, aunque cada sistema tiene sus respectivas particularidades.

“Estamos ya diseñando una nueva versión de Sinpe Móvil, mucho más eficiente. Aunque está haciendo más de 2 millones de transacciones diarias, estamos trabajando también los temas de ciberseguridad”, indicó.

La puesta en marcha del nuevo Sinpe Móvil está prevista para 2028. “De fijo lo tenemos funcionando, esperamos en menos tiempo, pero no quiero crear expectativas”, aclaró Melegatti.

El Sistema Nacional de Pagos Electrónicos (Sinpe) es una plataforma tecnológica que el BCCR comenzó a desarrollar y administrar desde 1996. Conecta a entidades financieras e instituciones públicas del país mediante una red privada de telecomunicaciones y permite, además, el traslado digital de dinero entre personas.

Melegatti estimó que la nueva versión de Sinpe Móvil podría estar lista en un año y medio o, a más tardar, en dos años. “Ya estamos, digamos así, haciendo los pilotos operativos”, refirió.

Instrumento con amplio uso

Durante 2025, Sinpe Móvil movilizó ¢12,6 billones mediante un total de 745,5 millones de transacciones, de acuerdo con datos del Banco Central.

Sinpe fue puesto en marcha el 17 de abril de 1997 e inició con el servicio de Compensación y Liquidación de Cheques.

Actualmente, incluye otros servicios como créditos directos, débitos directos, débitos en tiempo real, transferencia de fondos a terceros, transferencia de fondos interbancarios, negociación en el Mercado de Monedas Extranjeras (Monex) y en el Mercado Integrado de Liquidez (MIL), entre otros.

Hasta julio pasado, Sinpe Móvil contaba con 406.263 suscripciones en lo que va de 2026.

Por otro lado, el funcionario señaló que, más allá de Sinpe Móvil, el Banco Central desarrolla un proyecto nacional de lucha contra el fraude y continúa con el proceso de masificación de la identidad y la firma digital.

“... poder darle a todos ciudadanos desde su teléfono móvil la posibilidad de un instrumento para autenticarse en forma robusta en cualquier plataforma digital, ya sea de un banco, de una fintech, de una entidad pública. Y también comprometerse jurídicamente, que puedan firmar la transacción. Esas dos cosas son muy importantes para la digitalización del país”, destacó Melegatti.

Indicó que en el sistema ya participan 20 empresas fintech (financial technology,en inglés).

También aseveró que el BCCR desarrolla otros sistemas de pago.

30 años del Sinpe

Melegatti recibió este martes un reconocimiento público por su trayectoria como pionero del sistema de pagos digitales en Costa Rica, actividad en la que se involucró desde hace 30 años.

De nacionalidad uruguaya, el funcionario, de 67 años, reconoció que, si el Banco Central no hubiera apostado por la modernización, Sinpe no existiría.

También destacó la capacidad del sistema financiero para transformarse y decidir participar en la modernización del sistema de pagos impulsada por el Banco Central.

“El Sinpe es un proyecto país y lo hemos construido entre todos”, apuntó Melegatti tras recibir el reconocimiento otorgado por la Cámara de Tecnologías de la Información y Comunicación (Camtic) y la Asociación Costarricense de Microfinanzas (Asocomi), durante el Fintech Summit San José 2026.