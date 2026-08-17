Economía

Shein buscará una valoración de hasta $27.000 millones con su salida a bolsa

Tras ver frustrados sus intentos de cotizar en Nueva York y Londres, Shein con sede en Singapur recibió la luz verde en Hong Kong con una valoración muy inferior a la esperada

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Por Europa Press
Shein
Shein alista su salida a la Bolsa de Hong Kong buscando recaudar cerca de $2.000 millones. (Shutterstock/Shutterstock)







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Europa Press es una agencia de noticias privada española. Fue fundada en 1953 por Torcuato Luca de Tena Brunet y otras personalidades, alguna de las cuales alcanzaron altos cargos gubernamentales durante el segundo franquismo​ y en la Transición.

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