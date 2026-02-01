Economía

Sentencia redefine el cobro de cuotas a trabajadores independientes por la CCSS

Una nueva sentencia judicial cambia el panorama para los trabajadores independientes. ¿Por qué el Tribunal dice que la CCSS ya no puede cobrar como lo hacía?

Por Randall Oquendo

En diciembre 2025, el Tribunal Contencioso Administrativo (TCA) dictó una sentencia, que en mi criterio dará un giro de 180 grados a las discusiones judiciales en curso sobre los cobros millonarios que ha realizado la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) a los profesionales independientes.








