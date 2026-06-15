Senasa prohíbe extracción y venta de moluscos en zonas del Pacífico por marea roja tóxica: vea las áreas afectadas

Senasa suspendió la extracción y venta de pianguas, almejas, ostras y otros moluscos en diferentes zonas del Pacífico debido al riesgo de intoxicación por marea roja.

El Servicio Nacional de Salud Animal (Senasa) informó este lunes 15 de junio que ordenó una medida sanitaria preventiva para prohibir la extracción y comercialización de moluscos bivalvos provenientes de distintas granjas ostrícolas en zonas del Pacífico, debido a la presencia de marea roja tóxica.

La restricción abarca productos como pianguas, mejillones, almejas y ostras, entre otros.

Las zonas afectadas incluyen la granja ostrícola Ostra Rica, ubicada en Punta Cuchillo de Paquera, así como la granja ostrícola Asociación de Acuicultores Marinos (Acuamar), situada en Isla Cedros, ambas en la provincia de Puntarenas.

Además, Senasa extendió la prohibición preventiva a los sitios de extracción de moluscos localizados entre Playa Blanca, frente a Isla Pan de Azúcar, y Punta Curú, frente a Isla Alcatraz, así como a las islas adyacentes a ese sector.

De acuerdo con la institución, la decisión se toma a raíz de la detección de toxinas marinas de tipo paralizante en muestras de moluscos bivalvos que se analizaron recientemente.

Este es el mapa de las zonas afectadas por la marea roja tóxica. (Senasa/Cortesía Senasa)

El consumo de estos moluscos, en caso de resultar contaminados, puede provocar intoxicaciones graves, que van desde trastornos digestivos y neurológicos hasta consecuencias mortales.

A raíz de esta situación, Senasa hizo un llamado a los extractores de moluscos para que se abstengan de recolectar en las zonas señaladas mientras persista el fenómeno.

Asimismo, alertó a restaurantes, hoteles, pescaderías y consumidores a verificar el origen de los productos que adquieran, para asegurarse de que no provengan de los sectores afectados.

La restricción permanecerá vigente hasta que la Comisión para la Vigilancia Epidemiológica de la Marea Roja obtenga nuevas pruebas confirmen la ausencia de toxinas. Mientras tanto, Senasa afirmó que se mantienen bajo vigilancia las zonas aledañas a las afectadas, para determinar si es necesario ampliar la restricción.

La entidad también recordó que la extracción y comercialización de especies como ostión vaca, concha perla, ostra perlera y barba de hacha está permanentemente prohibida, debido a los riesgos que implican para la salud humana.