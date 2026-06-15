Economía

Senasa prohíbe extracción y venta de moluscos en zonas del Pacífico por marea roja tóxica: vea las áreas afectadas

La restricción preventiva abarca productos como pianguas, mejillones, almejas y ostras, entre otros

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Por Arianna Villalobos Solís
en la imagen un puñado de mejillones y otras en una red
Senasa suspendió la extracción y venta de pianguas, almejas, ostras y otros moluscos en diferentes zonas del Pacífico debido al riesgo de intoxicación por marea roja. (Shutterstock/Shutterstock)







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Arianna Villalobos Solís

Arianna Villalobos Solís

Periodista de la sección de economía. Graduada en Derecho y en Ciencias de la Comunicación Colectiva, con énfasis en Periodismo, por la Universidad de Costa Rica. También formó parte de la sección de Política y del proyecto Doble Check.

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