Seguridad del hogar en Navidad: así ayudan las cámaras, timbres y cerraduras inteligentes

Cámaras, timbres y cerraduras con IA se consolidan como el regalo tecnológico ideal esta Navidad para reforzar la seguridad del hogar desde el celular.

Madrid. En los hogares inteligentes, la seguridad también se ha integrado a la ola de la inteligencia artificial (IA) y la conectividad.

En estas festividades navideñas, las cámaras, los timbres y las cerraduras digitales —capaces de diferenciar entre una amenaza real y una falsa alarma— se posicionan como una alternativa práctica para reforzar la protección del hogar.

Los sistemas de seguridad para viviendas inteligentes ya forman parte de la cotidianidad de muchas personas, con soluciones que combinan automatización, tecnologías basadas en IA y eficiencia energética. Todo ello permite gestionar la protección del hogar desde el teléfono móvil de manera sencilla y accesible.

En este contexto, el periodo de fin de año se presenta como una oportunidad para continuar impulsando el crecimiento del hogar conectado y seguro, mediante opciones tecnológicas que se alejan de los regalos tradicionales.

Fabricantes como Netatmo y omajin ofrecen soluciones orientadas a facilitar el día a día de los usuarios, con dispositivos de instalación sencilla y diseñados para administrar la seguridad del hogar desde aplicaciones móviles.

Reducir falsas alertas con IA y reconocimiento de imágenes

Más allá de contar con cámaras conectadas para verificar que todo esté en orden, uno de los avances más relevantes en la seguridad doméstica es la incorporación de tecnologías de IA para el reconocimiento de imágenes.

Las cámaras actuales no solo graban, sino que analizan lo que ocurre a su alrededor para generar alertas y notificaciones. Un ejemplo es la Cámara Exterior Inteligente con Sirena de Netatmo, que integra funciones para distinguir automáticamente entre personas, vehículos y animales.

Una vez interpretada la escena —como la presencia de un vehículo estacionado, un animal en la entrada o una persona intentando ingresar— el sistema envía alertas personalizadas directamente al smartphone del usuario, con el fin de mantenerlo informado en todo momento.

Además, si se detecta una intrusión, la cámara cuenta con una alarma sonora que se activa de forma automática. Netatmo ha destacado que el reconocimiento mediante IA permite identificar cuándo se trata de una amenaza real y cuándo corresponde a una interacción inofensiva.

En cuanto a la seguridad dentro del hogar, la compañía también ofrece la Cámara Interior Advance, que incorpora funciones enfocadas en la privacidad. Entre ellas, un obturador físico que se abre y cierra de manera automática mediante geolocalización.

Así, cuando el sistema detecta que los usuarios han regresado a la vivienda, según la ubicación registrada, el obturador se cierra para resguardar la intimidad cotidiana, según explicó la empresa.

Cámara Exterior Inteligente con Sirena de Netatmo. (Europa Press/Europa Press)

Acceso a la vivienda de forma remota y segura

La seguridad inteligente no se limita a la videovigilancia, sino que también abarca el control de accesos mediante cerraduras conectadas, que eliminan la necesidad de duplicar llaves físicas.

Con la Cerradura Inteligente de Netatmo, por ejemplo, los usuarios pueden autorizar la apertura y el cierre de puertas a través de la aplicación Home + Security, además de supervisar quién entra y sale de la vivienda.

Según la compañía, se trata de una solución pensada para gestionar el acceso tanto en hogares familiares como en segundas residencias, con control remoto para mantener protegidos los ingresos.

Estas herramientas, junto con las cámaras inteligentes, buscan centralizar la gestión de la seguridad del hogar y ofrecer una experiencia “unificada y accesible desde cualquier lugar”.

Seguridad conectada para usuarios sin experiencia técnica

Pese al nivel de sofisticación de estas tecnologías, otra de sus ventajas es que no requieren conocimientos técnicos avanzados para su instalación o uso.

Los dispositivos del fabricante omajin, por ejemplo, apuestan por una configuración simple y un manejo intuitivo. Entre ellos se encuentra un timbre con video inalámbrico que permite ver y comunicarse con quien llama a la puerta desde el teléfono móvil.

Lo mismo ocurre con sus cámaras de seguridad, diseñadas para uso interior y exterior, que funcionan de forma completamente inalámbrica. Esto facilita su colocación en distintos puntos de la vivienda sin complicaciones.

De esta manera, cualquier persona puede vigilar su hogar de forma continua, adaptando estas soluciones “tanto a viviendas principales como a segundas residencias”, sin necesidad de obras, como ha señalado la compañía.

Con todo ello, Netatmo subrayó que la seguridad inteligente “ya no es una tecnología reservada a perfiles avanzados”, sino una opción accesible que se integra con dispositivos de uso cotidiano y garantiza una protección eficaz del hogar.

En ese marco, la Navidad se consolida como un momento propicio para apostar por cámaras, timbres y cerraduras inteligentes como alternativa de regalo tecnológico.