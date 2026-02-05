Sector ganadero solicita apoyo del próximo gobierno para exportar carne a la Unión Europea

La Corporación Ganadera (Corfoga) manifestó en un comunicado que el sector productivo nacional espera mayor respaldo del nuevo gobierno, en especial en temas como la apertura de nuevos mercados. El principal objetivo es lograr la exportación de carne costarricense a la Unión Europea, una meta estratégica para los próximos años.

La entidad recordó que durante el proceso electoral la actual presidenta electa, Laura Fernández, mostró apertura hacia las necesidades del sector. En reuniones sostenidas con representantes ganaderos, expresó su intención de respaldar las iniciativas que impulsen el desarrollo del gremio.

Luis Diego Obando, director ejecutivo de Corfoga, indicó que existen temas urgentes por atender con las nuevas autoridades, como la trazabilidad bovina y bufalina, elemento clave para cumplir con los estándares de exportación internacionales. También subrayó la importancia de acceder a mercados especializados, como el Halal para el mundo musulmán y el de carne kosher, ambos con métodos de sacrificio específicos que requieren certificaciones particulares.

Actualmente, las exportaciones de carne bovina rondan las 30.000 toneladas, siendo China, Estados Unidos, El Salvador, Puerto Rico y Guatemala los principales destinos. Estos países concentran aproximadamente el 92% del volumen total exportado, según datos proporcionados por la Corporación Ganadera.

Obando también destacó que uno de los problemas más sensibles que enfrentan los productores es la presencia del gusano barrenador, una plaga que requiere un enfoque sanitario fuerte y sostenido. Según el comunicado, el gremio espera estrategias claras y efectivas para combatir esta amenaza, la cual afecta directamente la productividad y genera pérdidas importantes.

En cuanto a sostenibilidad, el comunicado enfatizó la necesidad de planes de adaptación al cambio climático. Aunque se han implementado acciones mediante la NAMA ganadería, los productores consideran fundamental sumar nuevas estrategias que fomenten una ganadería más resiliente y eficiente ante las variaciones climáticas.

Finalmente, Corfoga reiteró la necesidad de fortalecer las organizaciones ganaderas como parte esencial de una estrategia nacional para impulsar la producción bajo condiciones variables y exigentes. El gremio señaló su disposición para trabajar de manera conjunta con el gobierno, con el fin de alcanzar metas que beneficien tanto al sector como al país.