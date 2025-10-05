Economía

¿Se pagan impuestos por los intereses moratorios de salarios? Esto dice Tributación

Tributación aclara que los intereses moratorios por diferencias salariales en sentencias judiciales no están sujetos a retención del impuesto sobre la renta. Conozca el criterio.

Por Ricardo González

Una consulta interesante se formuló a la Administración Tributaria, en torno a la siguiente pregunta: ¿Se debe retener el impuesto sobre la renta en el pago de intereses moratorios generados por diferencias salariales producto de una sentencia judicial firme?








