Saber no basta: fraudes digitales están hechos para que usted actúe sin pensar

OCF advierte que las ciberestafas se basan en presión emocional más que en desinformación. Urge verificar antes de actuar.

La ciberestafa ha evolucionado y ya no se limita a las personas desinformadas. Según la Oficina del Consumidor Financiero (OCF), muchas víctimas conocían conceptos básicos de prevención, pero cedieron ante la presión emocional y el sentido de urgencia generado por los estafadores.

Mensajes supuestamente enviados por bancos o entidades públicas, llamadas de supuestos funcionarios, páginas web clonadas y técnicas como el SIM swapping forman parte de un entorno diseñado para inducir a reacciones rápidas. En ese escenario, la persona actúa con miedo o prisa, y omite verificar la información.

La OCF advirtió que los fraudes digitales siguen un patrón: un relato creíble, un canal conocido y una solicitud urgente de datos o dinero. Entre los métodos más usados figuran:

Enlaces falsos para actualizar información.

Llamadas que simulan alertas bancarias.

Promesas de ganancias rápidas mediante inversiones.

Préstamos ficticios con pagos por adelantado.

Mensajes que informan sobre emergencias familiares.

Danilo Montero, director general de la OCF, afirmó que el verdadero reto surge cuando el fraude ocurre en tiempo real. En ese momento, los conocimientos adquiridos deben aplicarse de inmediato.

Ante cualquier mensaje, llamada o enlace que genere urgencia o solicite información financiera, la OCF recomienda detenerse, desconfiar y verificar. Entre las medidas básicas aconsejadas se encuentran:

Activar el doble factor de autenticación en cuentas digitales.

Evitar redes wifi abiertas para trámites financieros.

para trámites financieros. No abrir mensajes ni archivos de remitentes desconocidos.

Verificar enlaces y correos antes de hacer clic.

Escribir directamente la dirección de los sitios bancarios en el navegador.

Estas prácticas pueden reducir el riesgo de estafa, sobre todo cuando se enfrenta una situación de presión emocional o tiempo limitado.

Además, la OCF recordó que está disponible el libro digital gratuito 70 consejos para prevenir el cibercrimen, accesible en el sitio web www.ocf.fi.cr, en la sección de libros digitales.