Saber no basta: fraudes digitales están hechos para que usted actúe sin pensar

OCF señala que la urgencia y el miedo son usados por estafadores para vulnerar a consumidores financieros, incluso si ya conocen los riesgos

Por Damián Arroyo C.
OCF advierte que las ciberestafas se basan en presión emocional más que en desinformación. Urge verificar antes de actuar.
