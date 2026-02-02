Revisión de redes sociales en Estados Unidos como requisito reduciría el gasto de visitantes en más de $15.000 millones

Los nuevos controles migratorios podrían reducir hasta en 23,7% las llegadas internacionales en 2026, según proyecciones del WTTC.

Madrid. Los cambios propuestos sobre la revisión de redes sociales como requisito de entrada a Estados Unidos podría reducir el gasto de los visitantes en hasta $15.700 millones, además de provocar la pérdida de 157.000 empleos, el triple del promedio de puestos de trabajo creados mensualmente en el país en 2025.

Así se desprende de un nuevo estudio del Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC), en colaboración GSIQ y Oxford Economics, que también resalta un posible descenso de exportaciones estadounidenses del sector de viajes y un debilitamiento “aún más” de las perspectivas de entrada de turistas extranjeros.

Frente a estas consecuencias, alrededor de un tercio de los encuestados (34%) afirma que sería algo o mucho menos probable que visitara Estados Unidos en los próximos dos o tres años si se implementan los cambios.

Solo el 12% afirma que sería más probable que lo visitara, lo que, según el WTTC, se traduce en una “clara” y “significativa” disminución neta de la intención de viaje.

Por otro lado, si bien una minoría de los viajeros consultados considera la política como una señal de fortaleza, una proporción mayor afirma que haría que Estados Unidos se sintiera menos acogedor y atractivo tanto para viajes de placer como de negocios.

“El comportamiento de los visitantes, desanimado por los cambios planificados, tendrá consecuencias económicas reales para la industria de viajes y turismo de Estados Unidos, en particular en un mercado global altamente competitivo”, ha advertido la presidenta y CEO del WTTC, Gloria Guevara.

A juicio del organismo internacional, al compararla con otros destinos importantes, esta política de entrada estadounidense se percibe como “significativamente más intrusiva” que la de competidores clave, como el Reino Unido, Japón, Canadá y Europa Occidental, lo que “coloca a Estados Unidos en desventaja competitiva en el mercado turístico global”.

En un escenario de alto impacto, Estados Unidos podría recibir aproximadamente 4,7 millones menos de llegadas internacionales, lo que representa una reducción del 23,7% de los países con autorización por vía electrónica en 2026 en comparación con la situación habitual.

Con todos estos datos, Guevara insta a los responsables políticos estadounidenses a evaluar “cuidadosamente” esta política y sus consecuencias para la economía y el empleo.

Un nuevo estudio alerta que endurecer los controles a viajeros extranjeros podría ahuyentar millones de turistas y provocar la pérdida de 157.000 empleos en Estados Unidos.