Economía

Revisión de redes sociales en Estados Unidos como requisito reduciría el gasto de visitantes en más de $15.000 millones

Organismo mundial de turismo alerta que endurecer los controles a viajeros extranjeros podría ahuyentar millones de turistas y provocar la pérdida de 157.000 empleos en Estados Unidos.

EscucharEscuchar
Por Europa Press
Tener una visa de turista de Estados Unidos es contar con una llave al mundo, pero el tiempo de espera por una cita en Costa Rica es impresionante.
Los nuevos controles migratorios podrían reducir hasta en 23,7% las llegadas internacionales en 2026, según proyecciones del WTTC. (Canva/Fotocomposición)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Estados UnidosWTTCTurismo
Europa Press

Europa Press

Europa Press es una agencia de noticias privada española. Fue fundada en 1953 por Torcuato Luca de Tena Brunet y otras personalidades, alguna de las cuales alcanzaron altos cargos gubernamentales durante el segundo franquismo​ y en la Transición.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.