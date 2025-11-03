Economía

RED506 2025 revelará cómo la inteligencia artificial transforma la comunicación en Costa Rica

Expertos de Microsoft y SHIFT Porter Novelli participarán en RED506 para abordar el impacto de la IA en el ecosistema digital costarricense

Por Damián Arroyo C.
04/11/2024 Hotel Crowne Plaza Corobicí. Evento RED506, acerca de las últimas tendencias en uso de redes sociales y consumo digital en Costa Rica. Foto: Rafael Pacheco Granados
RED506 2025 se enfocará en inteligencia artificial y su impacto en la comunicación, con análisis, conferencias y datos exclusivos del entorno digital. (Rafael Pacheco Granados)







