RED506 2025 revelará cómo la inteligencia artificial transforma la comunicación en Costa Rica

RED506 2025 se enfocará en inteligencia artificial y su impacto en la comunicación, con análisis, conferencias y datos exclusivos del entorno digital.

RED506, el evento anual de comunicación digital impulsado por El Financiero, volverá en 2025 con la inteligencia artificial como eje central. La cita será el martes 11 de noviembre en el hotel Crowne Plaza Corobicí, en San José.

Desde su primera edición, RED506 se convirtió en un espacio clave para conocer y anticipar las transformaciones en comunicación, redes sociales y marketing digital en Costa Rica. Este año el foco estará en cómo la inteligencia artificial redefine los procesos de creación, interacción y análisis de datos en la industria.

Durante la jornada se presentará un análisis profundo sobre el uso de redes sociales en Costa Rica, así como un estudio inédito de SHIFT Porter Novelli sobre el grado de adopción de motores de inteligencia artificial en el país.

El evento también incluirá conferencias y paneles con expertos locales e internacionales, quienes expondrán los principales cambios que ya impactan al mercadeo, la producción de contenidos y la relación entre empresas y clientes.

Entre las actividades más esperadas destaca una conferencia de Microsoft que contará con la participación de:

Jessica Mayoral , responsable regional de redes sociales de Microsoft Américas, quien lidera el contenido de más de 27 canales en cuatro idiomas.

, responsable regional de redes sociales de Microsoft Américas, quien lidera el contenido de más de 27 canales en cuatro idiomas. Didier Mora , director de Azure Go-to-Market para Microsoft Americas y especialista en inteligencia artificial.

, director de Azure Go-to-Market para Microsoft Americas y especialista en inteligencia artificial. Viviana González, directora regional de plataformas de datos e inteligencia artificial en Microsoft Latinoamérica.

El director de El Financiero, Pablo Fonseca, explicó que el evento ofrecerá una actualización sobre el comportamiento digital en el país y cómo las tecnologías emergentes están cambiando la forma en que las marcas se comunican.

Por su parte, Óscar Solano, vicepresidente de creatividad y estrategia en SHIFT Porter Novelli, comentó que el estudio busca identificar el nivel de madurez digital en Costa Rica. Este incluye desde usos cotidianos como herramientas de productividad hasta procesos más avanzados de adopción empresarial.

Rodrigo Castro, CEO para Latinoamérica de SHIFT Porter Novelli, afirmó que RED506 se consolidó como una plataforma que aporta valor al análisis del consumidor digital costarricense y como un insumo estratégico para la industria.

Detalles del evento

Fecha : Martes 11 de noviembre de 2025

: Martes 11 de noviembre de 2025 Hora : De 1:00 p. m. a 6:00 p. m.

: De 1:00 p. m. a 6:00 p. m. Lugar : Hotel Crowne Plaza Corobicí, Sabana Norte, San José

: Hotel Crowne Plaza Corobicí, Sabana Norte, San José Entradas: Disponibles en SpecialTicket

Los asistentes que adquieran entradas VIP recibirán un resumen ejecutivo exclusivo del estudio al finalizar la actividad.

Para consultas, se habilitó el correo eventosef@nacion.com.