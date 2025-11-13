Ramón Mendiola recibe en París la Medalla del Progreso 2025 por promover modelos empresariales sostenibles

Ramón Mendiola, presidente de la Junta Directiva de la Alianza Empresarial para el Desarrollo (AED), fue galardonado con la Medalla del Progreso 2025, otorgada en París por Society for Progress, una red internacional de académicos y líderes empresariales.

“(Mendiola) ha sido pionero en la práctica progresiva del capitalismo que moviliza colectivamente a diversos stakeholders para integrar de manera óptima a las personas, el planeta y el desempeño económico, contribuyendo así a reconciliar de forma confiable el desempeño y el progreso”, destacó la organización.

El presidente de la Junta Directiva de la AED manifestó recibir este galardón con “enorme” gratitud.

“Es un impulso para seguir fortaleciendo la labor de AED y sumar más líderes empresariales comprometidos con integrar la sostenibilidad en el corazón de la estrategia, como motor de competitividad y bienestar”, agregó Mendiola.

De acuerdo con un comunicado de prensa de la AED, la Medalla del Progreso reconoce la trayectoria de personas cuyos aportes promueven la integración entre el desempeño económico y el progreso social, en línea con una visión de desarrollo que busca equilibrar a las personas, el planeta y la rentabilidad.

Para esta edición, Society for Progress otorgó la distinción a un total de siete líderes.