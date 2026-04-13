Economía

¿Qué necesita para empezar a emprender o ver crecer a su pequeña empresa? Averígüelo en foro de ‘La Nación’

De la mano de especialistas del MEIC, la UCR y BAC Credomatic, este 16 de abril se darán consejos y se abordarán las dudas de las personas

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Por Irene Rodríguez

Emprender, tener una microempresa o saber cómo hacerla crecer es una de las metas que tienen muchas personas. Pero esta misma meta viene acompañada de dudas, preguntas y miedos.








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Irene Rodríguez

Irene Rodríguez

Periodista de Ciencia y Salud. Trabaja en La Nación desde 2009 y en periodismo desde 2004. Graduada de Comunicación Colectiva en la Universidad de Costa Rica, donde egresó de la maestría en Salud Pública. Premio Nacional de Periodismo Científico 2013-2014. Premio Health Systems Global 2018. Becada del Fondo Global de Periodismo en Salud 2021.

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