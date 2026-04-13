¿Qué necesita para empezar a emprender o ver crecer a su pequeña empresa? Averígüelo en foro de ‘La Nación’

Emprender, tener una microempresa o saber cómo hacerla crecer es una de las metas que tienen muchas personas. Pero esta misma meta viene acompañada de dudas, preguntas y miedos.

Datos del Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) indican que en el último año se inscribieron cerca de 6.000 negocios de este tipo.

Con eso en mente, La Nación organiza el foro virtual Visión PYME, donde diferentes especialistas abordarán las dudas más comunes de la población y les darán consejos.

Los especialistas son:

Ricardo Carvajal Alpírez , director de Digepyme, del MEIC.

, director de Digepyme, del MEIC. Mayid Sauma Ruiz . Vicepresidente Personas, pymes y medios de pago BAC Credomatic.

. Vicepresidente Personas, pymes y medios de pago BAC Credomatic. Tatiana Valverde Chacón, docente de la Escuela de Administración de Negocios de la Universidad de Costa Rica (UCR) y directora de la Agencia Universitaria para la Gestión del Emprendimiento (Auge).

El foro se transmitirá este jueves 16 de abril a las 9 a. m. en el canal de YouTube de La Nación.

El foro Visión PYME abordará aspectos para quienes desean comenzar una microempresa, pero también para quienes ya la tienen y quieren verla crecer. (Shutterstock)

Los especialistas abordarán temas como por dónde comenzar, qué puertas tocar, la digitalización, la ciberseguridad para proteger los pagos en sitios de Internet, e incluso el uso de la Inteligencia Artificial (IA).

Si usted quiere seguir el evento y le gustaría que se le enviara el link de la transmisión puede solicitarlo inscribiéndose en el siguiente enlace.

Además, se le notificará cuando inicie la transmisión para que pueda unirse. Si no pudiera seguir el evento en vivo, este quedará grabado para que pueda observarlo en cualquier momento.