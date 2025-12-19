Economía

¿Qué impuestos se pagan en fin e inicio de año? Vea la lista completa de obligaciones para contribuyentes

Conozca la guía completa de las obligaciones fiscales para el cierre del 2025 e inicios del 2026, incluyendo marchamo, renta, IVA y sociedades

EscucharEscuchar
Por Arianna Villalobos Solís
En la imagen alguien haciendo cálculos y también la fachada del Ministerio de Hacienda
Conozca la guía completa de las obligaciones fiscales para el cierre del 2025 e inicios del 2026, incluyendo marchamo, renta, IVA y sociedades (Shutterstock y Rafael Pacheco Granadados/Shutterstock y Rafael Pacheco Granadados)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Ministerio de HaciendaImpuestosDeclaraciones
Arianna Villalobos Solís

Arianna Villalobos Solís

Periodista de la sección de economía. Graduada como bachiller en Derecho de la Universidad de Costa Rica. Estudiante activa de bachillerato y licenciatura en Comunicación Colectiva en la misma institución. Trabajó en la sección de política y para el proyecto Doble Check.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.