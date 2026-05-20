Puntarenas: ¿qué cantones son los mejores de la provincia y cuáles se quedan atrás en competitividad?

Esparza lidera la competitividad provincial, mientras Buenos Aires figura entre los cantones más rezagados del país.

Puntarenas aparece en el Índice de Competitividad Cantonal (ICC) 2024 como una de las provincias más fragmentadas de Costa Rica. Mientras algunos de sus cantones impulsan el turismo, el comercio y la actividad económica del Pacífico, otros enfrentan rezagos estructurales en infraestructura, innovación, seguridad y desarrollo empresarial.

El estudio, elaborado por la Escuela de Economía de la Universidad de Costa Rica (UCR), evaluó 82 cantones del país mediante 37 variables agrupadas en siete pilares: económico, gobierno, infraestructura, empresarial, laboral, innovación y calidad de vida.

Es importante señalar que, para esta edición, no se generaron resultados individuales para los nuevos cantones de Monteverde y Puerto Jiménez por falta de disponibilidad de datos en diversas variables, por lo que sus indicadores se mantienen consolidados dentro de los cantones de Puntarenas y Golfito, respectivamente.

Los resultados muestran una provincia marcada por contrastes extremos. Cantones como Esparza y Garabito lideran el desempeño regional gracias a su dinamismo económico y laboral, mientras territorios del sur puntarenense figuran entre los más rezagados del país.

Los 11 cantones de Puntarenas, del más competitivo al más rezagado

1. Esparza — ICC: 51,08 | Puesto nacional: 21/82

Esparza se consolida como el cantón más competitivo de la provincia gracias a la fortaleza de su recurso humano. La cobertura de inglés en primaria y la especialización laboral impulsan su desempeño económico y social. El principal reto sigue siendo fortalecer el entorno empresarial y generar más oportunidades para retener talento.

2. Garabito — ICC: 49,45 | Puesto nacional: 30/82

Garabito representa el mayor contraste económico y social de Puntarenas. El cantón lidera ampliamente en dinamismo económico, consumo eléctrico y recaudación municipal. Sin embargo, esa bonanza convive con una profunda crisis de calidad de vida marcada por altos niveles de homicidios, robos y una baja esperanza de vida.

3. Puntarenas (incluye datos de Monteverde) — ICC: 46,14 | Puesto nacional: 49/82

El cantón central destaca por su fuerza laboral y por sus esfuerzos ambientales. La población económicamente activa y la especialización en servicios sostienen buena parte de su competitividad. Aun así, el estudio evidencia debilidades severas en la gestión institucional y la ejecución de recursos públicos.

4. Osa — ICC: 45,35 | Puesto nacional: 55/82

Osa sobresale como el cantón con mejor calidad de vida de toda la provincia. La cobertura de salud y las políticas ambientales fortalecen su bienestar social. El problema aparece en infraestructura e innovación, con caminos deficientes, baja cobertura eléctrica y exportaciones tecnológicas inexistentes.

5. Quepos — ICC: 42,84 | Puesto nacional: 58/82

Quepos mantiene un perfil comercial relativamente dinámico gracias al turismo y las telecomunicaciones. Sin embargo, el cantón enfrenta una fuerte crisis de inseguridad que golpea directamente la calidad de vida y la esperanza de vida de sus habitantes.

6. Montes de Oro — ICC: 42,63 | Puesto nacional: 59/82

Montes de Oro destaca por participación ciudadana y estabilidad institucional. El principal problema aparece en innovación y desarrollo tecnológico, con exportaciones de alta tecnología nulas y señales preocupantes sobre bienestar social y salud a largo plazo.

7. Coto Brus — ICC: 42,59 | Puesto nacional: 60/82

Coto Brus combina altos niveles de bienestar y seguridad ciudadana con profundas limitaciones económicas y de infraestructura. La cobertura de salud y los bajos índices de robos contrastan con la ausencia de vías tratadas y el estancamiento productivo.

8. Parrita — ICC: 39,88 | Puesto nacional: 67/82

Parrita refleja una de las situaciones sociales más críticas de la provincia. Aunque mantiene indicadores aceptables de infraestructura, enfrenta graves problemas de violencia y homicidios que deterioran severamente la calidad de vida de la población.

9. Golfito (incluye datos de Puerto Jiménez) — ICC: 37,08 | Puesto nacional: 75/82

Golfito retrata el aislamiento económico y tecnológico del sur profundo. El cantón mantiene buenos indicadores ambientales y bienestar social, pero enfrenta un profundo rezago económico, baja conectividad digital y muy pocas oportunidades productivas.

10. Corredores — ICC: 36,71 | Puesto nacional: 77/82

Corredores aparece como uno de los cantones con mayores dificultades para desarrollar ecosistemas empresariales competitivos. La baja competencia local, los problemas de representación política y las limitaciones de inversión municipal frenan su crecimiento económico.

11. Buenos Aires — ICC: 32,86 | Puesto nacional: 80/82

Buenos Aires es el cantón más rezagado de Puntarenas y uno de los últimos del país en competitividad. El informe documenta profundas carencias en innovación, infraestructura y especialización laboral. La falta de caminos pavimentados, educación científica y dinamismo económico limita seriamente sus oportunidades de desarrollo.