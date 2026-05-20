Economía

Puntarenas: ¿qué cantones son los mejores de la provincia y cuáles se quedan atrás en competitividad?

El ICC 2024 revela fuertes contrastes entre bienestar social, rezago económico y crisis de seguridad en Puntarenas

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Por Jailine González Gómez
Punta Leona Playa Blanca
Esparza lidera la competitividad provincial, mientras Buenos Aires figura entre los cantones más rezagados del país. (Alonso Tenorio/Atenorio)







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Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Bachiller en Comunicación con énfasis en Periodismo por la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

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