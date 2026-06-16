Proyecto de desarrollo urbano en Guanacaste recibe financiamiento internacional por $62,5 millones

El proyecto ubicado en Liberia recibe respaldo financiero internacional mientras avanza con su expansión residencial, energética y comercial.

Ciudad NYA, el desarrollo urbano de uso mixto ubicado en Liberia, Guanacaste, formalizó una operación de financiamiento por $62,5 millones con Gramercy, gestor global de inversiones alternativas en mercados emergentes con sede en Estados Unidos. Los recursos permitirán acelerar obras de infraestructura estratégica y avanzar con nuevas fases del proyecto, incluida la construcción de la segunda torre residencial.

La operación se concreta en un momento clave para el desarrollo de esta iniciativa de 900 hectáreas, que impulsa una combinación de vivienda, comercio, hotelería, entretenimiento e infraestructura energética en el Pacífico Norte costarricense.

Financiamiento impulsará infraestructura y nuevas amenidades

Según la información suministrada por Ciudad NYA, los fondos obtenidos permitirán acelerar obras contempladas dentro del plan maestro y avanzar con la construcción de la segunda torre residencial. Además, fortalecerán el desarrollo de amenidades e infraestructura previstas para residentes y visitantes.

Para los propietarios de la Torre A, la operación representa una señal de respaldo y continuidad del proyecto. La empresa indicó que el financiamiento contribuye a fortalecer la ejecución de los componentes que forman parte de la visión integral de la ciudad.

En paralelo, Ciudad NYA continúa incorporando aliados estratégicos para futuras etapas residenciales y comerciales. Entre las iniciativas previstas para los próximos meses figuran un beach club asociado a la laguna, nuevos espacios comerciales de uso mixto y proyectos vinculados con hospitalidad, entretenimiento y servicios.

Gramercy realizó una evaluación integral del proyecto

De acuerdo con Ciudad NYA, la aprobación del financiamiento se produjo tras un proceso de evaluación financiera, legal, comercial y técnica efectuado por Gramercy. La desarrolladora considera que esta decisión constituye una de las validaciones institucionales más relevantes desde el lanzamiento del proyecto.

La empresa indicó que Gramercy describió a Ciudad NYA como una comunidad maestro-planificada de carácter transformacional en Liberia, Guanacaste, según canales oficiales utilizados para anunciar la transacción.

Asimismo, la operación refleja el interés de inversionistas nacionales e internacionales por desarrollos de gran escala que integran infraestructura, sostenibilidad, calidad de vida y potencial económico en Guanacaste.

Proyecto avanza con laguna, torre residencial y parque solar

El financiamiento coincide con una etapa de ejecución marcada por varios hitos dentro del desarrollo. En abril del 2026, Ciudad NYA concluyó la construcción de su laguna Crystal Lagoons, descrita por la empresa como la primera y única de este tipo en Centroamérica.

La primera torre residencial se encuentra lista para recibir a sus propietarios a partir de junio del 2026.

Además, el Parque Solar NUMU, con una capacidad de 29,2 MW y un contrato de compra de energía a 20 años con el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), continúa su construcción dentro de los terrenos del proyecto. La empresa prevé que entre en operación antes de finalizar este año.

Desarrollo busca consolidarse como polo económico del Pacífico Norte

Ciudad NYA es impulsada por Grupo DO IT Developments y Genera Holdings. El proyecto integra componentes residenciales, comerciales, hoteleros, recreativos y energéticos dentro de un plan maestro que busca consolidarse como uno de los principales polos de desarrollo del Pacífico Norte de Costa Rica.

Entre los elementos que actualmente forman parte de la iniciativa destacan la Torre A, la laguna Crystal Lagoons y el Parque Solar NUMU.

Por su parte, Gramercy fue fundada en 1998 y administra activos por $7,4 mil millones. La firma cuenta con oficinas en Estados Unidos, Reino Unido, Argentina y México, además de plataformas de crédito especializadas en distintos mercados emergentes, incluido Costa Rica.