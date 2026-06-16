Economía

Proyecto de desarrollo urbano en Guanacaste recibe financiamiento internacional por $62,5 millones

La operación permitirá acelerar obras estratégicas, ampliar el desarrollo inmobiliario y avanzar con nuevos proyectos comerciales y recreativos

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Por Jailine González Gómez
Ciudad NYA
El proyecto ubicado en Liberia recibe respaldo financiero internacional mientras avanza con su expansión residencial, energética y comercial. (N/A/CCK)







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Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Bachiller en Comunicación con énfasis en Periodismo por la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

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