Presidente del BN sobre pedido de Chaves de examinar crédito: ‘Me parece que es correcto’

Maximiliano Alvarado Ramírez, presidente de la Junta Directiva del Banco Nacional (BN), aseguró que para él es correcto que el mandatario Rodrigo Chaves hiciera un comentario de examinar la negociación del crédito de una empresa en específico, el pasado 28 de mayo, cuando fueron juramentados.

“Él (presidente Chaves) expresó lo que hizo decir. Me parece que es correcto como accionista principal. Él dijo exactamente ‘póngale el ojo’ (al crédito), pero no dio ninguna instrucción, ahí está el vídeo (....) La ley establece que hay autonomía, pero en debida coordinación con el Poder Ejecutivo”, afirmó Alvarado, ante una consulta de la liberacionista Andrea Álvarez, en la Comisión de Ingreso y Gasto Público de la Asamblea Legislativa.

Ante la respuesta. Álvarez cuestionó la respuesta del jerarca bancario de la petición del mandatario de verificar un préstamo específico de un cliente del BN.

Alvarado respondió que, posteriormente, se le aclaró a Chaves que la Junta Directiva no ve, ni aprueba créditos.

El presidente de la Directiva compareció, este jueves 10 de julio, junto con otros cinco miembros de la Directiva temporal, para referirse al proceso usado por el Consejo de Gobierno para nombrarlos.

Los directivos deberán acudir de nuevo al recinto legislativo porque los diputados no finalizaron el interrogatorio.

El pasado 28 de mayo, el Gobierno anunció la destitución de la anterior Junta Directiva, en medio de una disputa por el nombramiento de la gerenta general, Rosaysella Ulloa. Horas más tarde, el Consejo de Gobierno anunció la designación de los nuevos miembros.

El actual órgano colegiado del BN está conformado por Alvarado Ramírez (presidente), Noylin Cruz Suárez (vicepresidenta), Rolando Saborío Jiménez (secretario) y los directores María Brenes Quesada, María del Milagro Solórzano León, Anabelle Chaves Soto y Randall Monge Saborío (reemplazo de Alejandro Solórzano, quien por “motivos personales” presentó su renuncia el 2 de junio).

Monge Saborío fue el único miembro de la Junta que no participó en la comparecencia de este jueves.

La Presidencia de la República no comunicó el nombramiento de Monge públicamente,

El Gobierno inició, el 19 de junio, la recepción de postulaciones para integrar una nueva Junta Directiva en el BN, proceso que estará abierto hasta el 17 de julio.

El período de los nombramientos será de tres plazas hasta el 31 de mayo de 2026 y cuatro plazas hasta el 31 de mayo de 2030.

Los actuales directivos permanecerán en funciones de manera temporal hasta que concluya el concurso público.

Presidente Rodrigo Chaves juramenta nueva junta directiva del Banco Nacional

Polémico comentario

El día de la juramentación de la Directiva temporal, Chaves no citó el nombre de la empresa ni mencionó aparentes anomalías, en el video difundido por Casa Presidencial. Únicamente hizo una referencia a una conexión entre la compañía y políticos opositores.

“Ustedes saben o deberían saber que en este momento hay negociaciones para renegociar casi $100 millones en préstamos a una empresa absolutamente conectada al poder político tradicional, ahí les voy a dejar el caso y no sé si la gerencia actual lo va a querer hacer administrativamente o tendría que pasar por la junta, pero es un tema muy delicado, además de que el prestigio de las instituciones bancarias del Estado están bajo amenaza por fraude, por disposición de activos reposeídos, dados en pago o retomados, mil cosas y ahora yo sí me siento verdaderamente satisfecho que sin ser amigo de ustedes, ese banco va a tomar la ruta que merece”, dijo el mandatario el 28 de mayo cuando juramentó a los directores del BN.

Horas después, el video fue despublicado del perfil de Casa Presidencial en Youtube.

El mandatario reconoció, días después, en una entrevista televisiva no debió firmarse. “El video no se debió haber filmado, no se debió haber subido”, aseguró en el noticiario Telediario, de Multimedios Canal 8.

Además, atribuyó el error a una funcionaria joven.

Casi un mes después del nombramiento de la Directiva, se filtró en medios de comunicación que presuntamente la compañía Taboga fue la que pidió el préstamo en el BN.

En una conferencia de prensa efectuada el miércoles 25 de junio, el presidente Rodrigo Chaves aseveró que la empresa Taboga solicitó un crédito de $70 millones al Banco Nacional y de $10 millones al Banco Popular.

Taboga indicó ese mismo día, a través de un comunicado de prensa, que no tiene ningún crédito formalizado o en proceso ni con el Banco Nacional ni con el Banco Popular. En el caso del BN, informó de que “se trató únicamente de un proceso exploratorio llevado a cabo hace meses y sin que se haya formalizado ninguna operación”.

Por su parte, el Banco Nacional confirmó que presentó una denuncia, ante el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), por la filtración de información sobre un cliente bancario.

Adicionalmente, la entidad pública abrió una investigación interna para averiguar la “verdad real” de los hechos y sentar las responsabilidades que correspondan, “en caso de ser procedente”.