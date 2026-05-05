Economía

Precio del petróleo cae por debajo de $114, con las Bolsas europeas apuntando a aperturas negativas

El petróleo retrocede levemente, pero tensión entre Estados Unidos e Irán mantiene en alerta a los mercados

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Por Europa Press
El precio del crudo moderó su avance mientras Donald Trump impulsa el 'Proyecto Libertad' en el golfo Pérsico. (MARIO TAMA/Getty Images via AFP)







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Europa Press es una agencia de noticias privada española. Fue fundada en 1953 por Torcuato Luca de Tena Brunet y otras personalidades, alguna de las cuales alcanzaron altos cargos gubernamentales durante el segundo franquismo​ y en la Transición.

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