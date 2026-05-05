Precio del petróleo cae por debajo de $114, con las Bolsas europeas apuntando a aperturas negativas

El precio del crudo moderó su avance mientras Donald Trump impulsa el 'Proyecto Libertad' en el golfo Pérsico.

Madrid. El precio del petróleo Brent, de referencia en Europa, bajaba cerca de un 0,4% este martes y se movía ligeramente por debajo de los $114 por barril antes de la apertura de las Bolsas en Europa, frente a los $72 en los que cotizaba antes del ataque sobre Irán por parte de Estados Unidos e Israel a finales de febrero.

Por su parte, el barril de crudo West Texas Intermediate (WTI), de referencia en EEUU, se abarataba un 1,5%, hasta los $104,8 por barril.

Al cierre de las Bolsas europeas de ayer, el Brent cotizaba por encima de los $114 tras una nueva escalada de tensiones entre Estados Unidos e Irán.

Estados Unidos puso ayer en marcha lo que su presidente, Donald Trump, ha calificado como ‘Proyecto Libertad’, una iniciativa “humanitaria” para facilitar la salida de los buques atrapados en el golfo Pérsico debido al cierre del estrecho de Ormuz.

El Comando Central (Centcom) del Ejército de Estados Unidos indicó que el objetivo final del Proyecto Libertad será abrir en este estratégico paso “una ruta bidireccional”.

El comandante del Centcom, el almirante Brad Cooper, afirmó que la Guardia Revolucionaria de Irán ha lanzado múltiples misiles de crucero, drones y lanchas rápidas contra los buques que está protegiendo EE. UU. en el estrecho de Ormuz.

Asimismo, afirmó que se realizaron lanzamientos de “drones contra buques mercantes”, que también han sido objetivo de “seis lanchas rápidas iraníes”, neutralizadas todas ellas con helicópteros.

De hecho, el jefe del Centcom aseguró que las fuerzas estadounidenses han “neutralizado todas y cada una de esas amenazas mediante la aplicación precisa de municiones defensivas”.

Por su parte, las autoridades de Irán tacharon este martes de “falsa” la afirmación del Ejército de EE. UU. de que sus fuerzas han neutralizado lanchas rápidas iraníes, alegando que “ninguna embarcación de combate de la Guardia Revolucionaria ha sido alcanzada” y que, en realidad, los militares norteamericanos “han matado a cinco civiles” que viajaban de Omán a la costa iraní en “dos pequeñas embarcaciones”.

Mientras tanto, el emirato de Fuyaira (Emiratos Árabes Unidos) informó este lunes de un “gran incendio” en sus instalaciones petroleras que achaca al impacto de un dron iraní, que además ha causado heridas leves a tres ciudadanos indios. En total, las autoridades emiratíes han asegurado que han interceptado 19 proyectiles procedentes de Irán.

El presidente Donald Trump restó importancia a estos 19 proyectiles lanzados contra Emiratos Árabes Unidos supuestamente por Irán y puso de relieve que no han causado daños de importancia.

“La mayoría fueron derribados”, afirmó Trump durante un acto por la Semana del Pequeño Negocio celebrada en la Casa Blanca. “Uno pasó. No ha habido daños importantes”, planteó. En cambio, instó a Corea del Sur a “tomar medidas” por el ataque a uno de sus buques mercantes.

Trump restó importancia al conflicto armado con Irán, al que calificó de “miniguerra”. “Digo que es una miniguerra porque eso es lo que son. Ya no tienen armada. Piénsenlo. Tenían 159 buques. ¿Cuántos les quedan?”, planteó.

En este escenario, las principales Bolsas europeas apuntan a abrir la jornada de este martes con signo negativo tras la escalada de tensiones entre EE. UU. e Irán. El Ibex 35 partirá hoy de los 17.356 enteros tras ceder casi un 2,4%.