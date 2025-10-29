Polémica con hotel Waldorf Astoria: proveedores reclaman $25 millones a los inversionistas e interponen proceso concursal

Un grupo de acreedores y contratistas interpusieron este lunes un proceso concursal contra los inversionistas del hotel Waldorf Astoria, inaugurado en abril pasado en Guanacaste.

La acción fue presentada por acreedores y contratistas que participaron en la construcción del hotel, se informó por medio de un comunicado de prensa.

La deuda a 150 proveedores y contratistas asciende, según los demandantes, a aproximadamente $25 millones, respaldada por cerca de 1.100 facturas debidamente emitidas, aceptadas y actualmente vencidas, señala el comunicado.

El Juzgado Concursal dirige y supervisa los procesos de insolvencia y quiebra de empresas o personas físicas que no pueden cumplir con sus obligaciones financieras. Los deudores solicitan protección legal para negociar con sus acreedores, y si no se logra una reestructuración, el juez procede con la liquidación de sus bienes.

Sin embargo, en esta ocasión, los acreedores son los que solicitaron el proceso concursal.

La gerencia general del hotel, cuya marca es propiedad de la cadena Hilton, ante la consulta de La Nación, respondió que firma supervisa la gestión del Waldorf Astoria Costa Rica Punta Cacique.

“Su pregunta podría ser mejor respondida por los propietarios del hotel”, indicó Rubén Darío Gabiño, gerente general del hotel, a la vez que añadió que los miembros del equipo continúan dando la bienvenida a los huéspedes y ofreciendo la hospitalidad bajo el compromiso de gestión de Hilton.

Administrado por Hilton, el resort es propiedad de Revolution, Cacique Investors LLC y Garnier & Garnier, la desarrolladora costarricense del proyecto. GFG Securities LLC obtuvo el capital y la financiación de deuda para el proyecto.

La firma Revolution es liderada por Steve Case, cofundador de America Online (AOL), empresa que fue pionera de Internet a nivel mundial.

LEA MÁS: Hotel de ultralujo frente al mar se inauguró en Guanacaste. Vea las fotos

Propietarios del hotel niegan deuda con proveedores

La empresa propietaria del inmueble, identificada como Cacique Hotel La Penca S.R.L., negó tener deudas con proveedores.

“Deseamos aclarar que no es cierto que nuestra empresa tenga cuentas por cobrar con 180 proveedores. La situación actual corresponde a una disputa contractual con la empresa contratista general del proyecto”, respondió la compañía por medio de su oficina de comunicación, sin detallar el nombre de la contratista.

Agregaron que esta empresa fue la responsable de contratar, administrar y pagar a los subcontratistas y proveedores que participaron en la construcción del Hotel Waldorf Astoria Costa Rica Punta Cacique, en Guanacaste.

“Como propietaria del hotel, nuestra empresa no tiene obligaciones directas de pago con los subcontratistas, ya que el contrato establece que esa responsabilidad corresponde exclusivamente a la contratista general”, indicó la empresa.

La empresa reiteró que Cacique Hotel La Penca S.R.L. es una empresa solvente y actúa conforme a derecho. “Rechazamos categóricamente cualquier afirmación que sugiera lo contrario”, indicaron.

El hotel continúa en operaciones normales. “Este proceso es completamente independiente de la operación del hotel, el cual mantiene al día todas sus obligaciones patronales y genera empleo para más de 400 personas, en su mayoría residentes de Guanacaste”.

Las razones de la demanda

El objetivo de esta demanda es proteger los intereses patrimoniales y procurar una solución ordenada ante 10 meses de falta de pago, se informó por medio de un comunicado de prensa.

Jonatan Picado, abogado representante de los acreedores, señaló que el incumplimiento generalizado en las obligaciones de pago llevó al grupo afectado a presentar el proceso concursal, luego de múltiples intentos de conciliación sin obtener respuesta favorable.

Picado dijo a La Nación que antes de interponer la demanda, hubo muchas gestiones de cobro y reuniones.

“No aplica una ‘vía administrativa’, pero sí conversaciones donde indiqué que si no había pago, procedería con el proceso concursal”, refirió Picado.

De acuerdo con el oficio de presentación de la demanda al que tuvo acceso La Nación, fue presentado la tarde de este lunes ante el Juzgado Concursal, con el número de expediente 25-000288-0958-CI, acompañado por escritos de 22 acreedores y contratistas.

Picado se negó a dar copia de la demanda presentada, pues argumentó que es un proceso judicial privado.

El hotel está ubicado en el cantón de Carrillo, en la provincia de Guanacaste en un complejo turístico de una inversión estimada en $200 millones, según informó la empresa desarrolladora Garnier & Garnier, desarrolladora del proyecto, en enero de 2024.

El proyecto ubicado entre Playa Penca y Calzón de Pobre, cuenta con 188 habitaciones y suites, una zona residencial integrada por 19 apartamentos en torres de dos y tres habitaciones, así como 17 casas de lujo de cuatro y cinco habitaciones, informó Garnier & Garnier en ocasión anterior.

Durante la etapa de construcción, se generaron hasta 1.400 empleos en el pico de actividad.

El hotel Waldorf Astoria Costa Rica Punta Cacique está ubicado a 25 minutos del aeropuerto de Liberia y es la primera propiedad inaugurada en la comunidad de Punta Cacique.