PIB de la OCDE creció 0,4% en el segundo trimestre de 2025

Nuevos datos revelan qué naciones miembros de la OCDE lideran el crecimiento y cuáles sufren caídas relevantes.

Por Europa Press

Madrid. El crecimiento del PIB de los países miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) se duplicó en el segundo trimestre al 0,4% respecto de los tres meses anteriores, cuando la expansión fue del 0,2%.








