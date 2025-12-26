Economía

Perfumes con nombre y apellido: la emprendedora costarricense que convierte recuerdos en fragancias exclusivas

Una ingeniera química costarricense decidió seguir su verdadera pasión: crear perfumes exclusivos hechos a la medida. Así nació un emprendimiento que combina ciencia, arte y memoria olfativa.

Por Gustavo Ortega Campos
Thamara Picado analiza aromas para crear perfumes personalizados en su atelier de perfumería de autor en Costa Rica.
La perfumista costarricense Thamara Picado Espinoza analiza tiras olfativas durante el proceso de creación de fragancias únicas y a la medida para cada cliente en su atelier Shanna. (Cortesía Tamara Picado /Cortesía Tamara Picado)







EmprendimientoPerfumeríaShanna
Gustavo Ortega Campos

Periodista de Economía. Licenciado en Economía con un Máster en Comunicación y Periodismo. Inició en el periodismo en 1995. Se desempeñó durante 10 años como editor y periodista en el Diario La Prensa de Nicaragua.

