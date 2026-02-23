Economía

PANI abre 155 plazas para asistentes en albergues: así puede enviar su solicitud

La institución reforzará sus albergues infantiles con nuevas contrataciones. Conozca qué perfil buscan, cuáles son las condiciones laborales y cómo participar en el proceso

EscucharEscuchar
Por Silvia Ureña Corrales
El PANI busca 155 asistentes para albergues en Cartago, Heredia, Puntarenas y Zona Sur. Revise requisitos y cómo postularse. (Jeffrey Zamora)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaSUCempleo públicovacantesplazasPANI
Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.