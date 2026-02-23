PANI abre 155 plazas para asistentes en albergues: así puede enviar su solicitud

El PANI busca 155 asistentes para albergues en Cartago, Heredia, Puntarenas y Zona Sur. Revise requisitos y cómo postularse.

El Patronato Nacional de la Infancia (PANI) abrió un proceso de reclutamiento para 155 plazas de asistentes de servicios infantiles en albergues ubicados en Cartago, Heredia, Puntarenas y la zona sur. La convocatoria se anunció este 23 de febrero y ofrece un salario global de ¢511.504.

Las vacantes se distribuyen en Cartago (38 plazas), Heredia (39), Puntarenas (27) y zona sur (51). Las personas seleccionadas asumirán el cuidado directo de niños, niñas y adolescentes en los albergues institucionales.

Requisitos para participar

El PANI informó que el proceso busca ampliar la base de datos para nombramientos interinos o en propiedad. Entre los requisitos académicos y técnicos se solicita segundo año aprobado de secundaria, curso y carné de manipulación de alimentos, así como un año de experiencia en labores relacionadas con el cargo.

También se exige una certificación de idoneidad mental para laborar en centros de atención infantil públicos, privados y mixtos. Este documento debe ser emitido por un profesional en psicología acreditado por el Colegio de Profesionales en Psicología de Costa Rica.

Como formación deseable, la institución indicó que se valorará el manejo de paquetes computacionales básicos y el conocimiento en derechos de la niñez y la adolescencia. Estos aspectos se comprobarán mediante respaldo documental y entrevistas.

Cómo postularse

Las personas interesadas deben enviar al correo concursosrh@pani.go.cr su nombre completo, número de cédula, teléfono de contacto y el lugar donde desean laborar. Los requisitos completos están disponibles en el sitio web oficial y en las redes sociales del PANI.

El reclutamiento forma parte de la segunda etapa de implementación de jornadas laborales de 8 horas para el puesto de asistente de servicios infantiles. Anteriormente, estas labores se realizaban bajo un esquema de 11 días consecutivos de trabajo y tres de descanso.

La primera fase se aplicó en Upala, en la Dirección Regional Huetar Norte, donde el número de asistentes aumentó de 3 a 15. Esto permitió cubrir el albergue en tres turnos diarios, incluidos los fines de semana.

La presidenta ejecutiva del PANI, Kennly Garza Sánchez, explicó que la transición hacia jornadas de 8 horas se realiza de manera progresiva en todas las regiones, conforme se concrete la contratación necesaria para cubrir los turnos completos.