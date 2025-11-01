Paleta Pinito: todo lo que debe saber para conseguirla

Dos Pinos anunció, este viernes 31 de octubre, que volvió a abastecer el mercado de Costa Rica con la paleta Pinito.

Paleta Pinito regresó a Costa Rica, confirmó Dos Pinos en sus redes sociales, luego de semanas de consultas de los consumidores.

La empresa anunció que el producto volvió a los supermercados y pulperías del país.

En el perfil de Facebook e Instagram de la empresa se divulgaron videos en los cuales se anuncia que el producto “¡Ya volvió!“, y “Problema resuelto”.

Desde varias semanas atrás, los consumidores empezaron a divulgar mensajes en los que consultaban sobre este helado.

Sofía Valverde, gerente de Comunicación y Relaciones Comunitarias de Dos Pinos, confirmó que el producto se empezó a distribuir en todo el territorio nacional.

“Sin embargo, debido a la alta demanda registrada desde su lanzamiento, los inventarios en algunos puntos de venta se han agotado rápidamente", reconoció la vocera.

De hecho, varias personas comentaron en las redes de Dos Pinos que ya fueron a comercios y no encontraron la paleta Pinito. Según la empresa, el helado también puede conseguirse por medio de los canales express como la plataforma Dospinosapp, el WhatsApp empresarial 8923-6814; y el teléfono 2508-2665.

Valverde recalcó que trabajan de manera activa para reabastecer de forma continua en las próximas semanas para mantener la disponibilidad del producto en todo el país.

Durante los últimos meses, Dos Pinos lanzó al mercado nacional varios productos nuevos como helado DUO Violeta Gallito, el Copetín Cacique Liga’o Sandía y el snack Conitos Krunchy.