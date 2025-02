Pablo Fonseca es designado nuevo director de ‘El Financiero’

La Junta Directiva de Grupo Nación nombró al periodista Pablo Fonseca como director del periódico El Financiero del Grupo Nación. Asumirá el cargo el 1.º de marzo.

Fonseca sustituye a Fabrice Le Lous Baltodano, quien en enero pasado asumió la dirección de La Nación tras la renuncia de Armando González.

Fonseca, de 42 años, es bachiller en Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo por la Universidad de Costa Rica (UCR). Él ingresó a La Nación en el 2000. A partir de 2007, trabajó como periodista en la sección Nacionales. Luego, asumió el puesto de editor de la sección Aldea Global y, más tarde, editor SEO hasta 2021.

Pedro Abreu Jiménez, presidente de la Junta Directiva de Grupo Nación, afirmó que el nombramiento de Fonseca refleja el compromiso de la empresa con el periodismo de calidad y la innovación.

Abreu destacó que la visión y el conocimiento de Fonseca serán clave para fortalecer el crecimiento y la relevancia de El Financiero en el ecosistema empresarial y económico. “Le damos la bienvenida y le deseamos el mayor de los éxitos en esta nueva etapa”, expresó.

Antes de su nombramiento en El Financiero, trabajaba como estratega de contenido y analista de datos en el área de mercadeo para ventas globales en la multinacional National Instruments (NI), especializada en mediciones de alta precisión.

Fonseca tiene como objetivo consolidar a El Financiero como la fuente de información de referencia en Costa Rica en economía y finanzas, además de profundizar en la realidad política y las tendencias de tecnología, y crecer en audiencia.

“Uno de los retos de El Financiero es mantenerse fiel a sus valores de periodismo de calidad, al tiempo que busca adaptarse a los patrones de consumo de la audencia a la que queremos llegar”, agregó.

El nuevo director es máster en Ciencias Políticas por la UCR y cuenta con otra maestría en Dirección Estratégica de Tecnologías de la Información por la Universidad de León, España. Es especialista en análisis de datos y analítica de negocios. Desde marzo de 2022, se desempeña como docente de Estadística y Analítica para la Comunicación en la UCR.

“Aprender más y compartir lo que he aprendido es lo que más me motiva. Mis años fuera de Grupo Nación me han permitido explorar nuevos intereses y conocer formas distintas de pensar y hacer las cosas. Me alegra saber que formaré parte de un equipo comprometido en hacer de El Financiero un medio aún mejor”, añadió Fonseca.