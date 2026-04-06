Economía

Olive Garden prepara apertura de su cuarto local en Costa Rica: vea dónde estará ubicado

Cadena llegó a Costa Rica en el 2020 y cuenta con locales en Escazú, Santa Ana y Curridabat. Vea adónde estará ubicado el nuevo restaurante

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Por Arianna Villalobos Solís
en la imagen el logo de olive garden en la fachada del centro comercial
¿Dónde estará el nuevo Olive Garden? La cadena de comida italiana llega a Moravia tras seis años en el país. (Arianna Villalobos Solís/Arianna Villalobos Solís)







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Arianna Villalobos Solís

Arianna Villalobos Solís

Periodista de la sección de economía. Graduada en Derecho y en Ciencias de la Comunicación Colectiva, con énfasis en Periodismo, por la Universidad de Costa Rica. También formó parte de la sección de Política y del proyecto Doble Check.

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