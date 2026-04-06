Olive Garden prepara apertura de su cuarto local en Costa Rica: vea dónde estará ubicado

¿Dónde estará el nuevo Olive Garden? La cadena de comida italiana llega a Moravia tras seis años en el país.

La cadena de restaurantes de comida italiana Olive Garden alista la apertura de su cuarto establecimiento en Costa Rica, seis años después de su llegada al país.

Según constató La Nación, el nuevo local se ubicará en el centro comercial Lincoln Plaza, en Moravia. Aunque el restaurante aún no está habilitado, ya se colocaron los logotipos y un rótulo en la fachada del edificio que anuncia su próxima apertura.

Olive Garden es operado en Costa Rica por AR Holdings y debutó en el mercado nacional en octubre de 2020 con su primer punto en Escazú Village.

Posteriormente, la marca expandió su presencia con aperturas en Terrazas Lindora, en Santa Ana, y en Aleste, en Curridabat.

Para los establecimientos de Escazú Village y Terrazas Lindora, la empresa destinó una inversión conjunta de $2,6 millones, de acuerdo con un informe divulgado por la compañía en ese momento.

La Nación consultó a AR Holdings cuántos empleos espera generar con esta nueva apertura, la inversión para el nuevo local y sobre sus planes de expansión para este 2026. Al cierre de edición, la consulta se encontraba en trámite.