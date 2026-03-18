Nuevo hotel de lujo abre en Bijagua de Upala

Vista aérea del hotel de lujo Origins Astral, ubicado en Bijagua de Upala, Alajuela. El complejo fue diseñado bajo el concepto de “pueblo privado” inspirado en la arquitectura de la tribu Maleku y ofrece vistas a la selva y a las montañas cercanas al Río Celeste.

El hotel de lujo Origins Astral oficializó su apertura en Bijagua de Upala, en una extensión de 133 acres a 800 metros sobre el nivel del mar, bajo el concepto de “pueblo privado” inspirado en la arquitectura de la tribu Maleku.

La ubicación permite a los huéspedes una vista al Río Celeste y ver en horizonte el Lago de Nicaragua, informó el hotel por medio de un comunicado de prensa.

Cuenta con 18 habitaciones individuales, integradas en siete villas denominadas Star Gates. Está ubicado en una zona aledaña al Parque Nacionales Tenorio y Parque Nacional Miravalles.

La inversión estimada asciende a $10 millones y es de origen francés.

Claudia Silva, gerente general de Origins Luxury Lodges, firma propietaria de dos hoteles en Costa Rica, explicó que con esta apertura presentan un concepto donde el lujo elevado se encuentra con la conexión auténtica.

“Ofrecemos el equilibrio perfecto entre la intimidad de un hogar y el servicio de un resort de clase mundial. Queremos que quienes nos visiten experimenten un lujo que honra tanto la historia ancestral como el futuro sostenible”, indicó Silva.

Villas del hotel Origins Astral en Bijagua de Upala. El complejo cuenta con alojamientos exclusivos con terrazas y amplios ventanales para disfrutar vistas panorámicas. (Cortesía Origins Astral /Cortesía Origins Astral)

Precios de alojamiento

De acuerdo con la información obtenida de su sitio web, las reservas deben realizarse por dos noches como mínimo. El precio en una suite con vista panorámica para dos adultos y un niño menor de 12 años es de $2.532,28, desayuno incluido, para las fechas del 20 al 22 de marzo.

Origins Luxury Lodge inicio operaciones en 2018 con la apertura de Origins Floral en las inmedaciones del Río Celeste al norte del país, cercana a Origins Astral, que abrió sus puertas al público en diciembre de 2025.

Las siete villas exclusivas son identificadas con nombres de planetas: Mercurio, Venus, Marte, Neptuno, Saturno, Urano y Júpiter. Fueron distribuidas estratégicamente para ofrecer vistas ininterrumpidas al horizonte o a la selva.

La oferta varía desde villas de dos habitaciones (166 m²) hasta una villa de cuatro dormitorios (425 m²). Cuentan con ventanales, terrazas y piscinas privadas de inmersión en cada unidad.

El complejo cuenta con una piscina de 25 metros que tiene vista hacia el horizonte, cabañas privadas, zonas de relajación y una el “nave espacial natural” para los niños.

El hotel cuenta con un restaurante y ofrece observaciones a las estrellas a cargo de guías capacitados.

La información del sitio web indica que la firma trabaja en un tercer local: Origins Mineral, que se centrará en el bienestar para continuar con la creación de retiros de lujo sostenibles.