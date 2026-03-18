Economía

Nuevo hotel de lujo abre en Bijagua de Upala

Un nuevo hotel inspirado en la arquitectura de la cultura Maleku abrió sus puertas en Bijagua de Upala, con villas privadas. Este es el precio de alojamiento

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Por Gustavo Ortega Campos
Hotel Origins Astral en Bijagua de Upala rodeado de bosque tropical con restaurante panorámico y fogata central, parte de un resort de lujo cercano al Río Celeste.
Vista aérea del hotel de lujo Origins Astral, ubicado en Bijagua de Upala, Alajuela. El complejo fue diseñado bajo el concepto de “pueblo privado” inspirado en la arquitectura de la tribu Maleku y ofrece vistas a la selva y a las montañas cercanas al Río Celeste. (Cortesía Origins Astral)







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Gustavo Ortega Campos

Gustavo Ortega Campos

Periodista de Economía. Licenciado en Economía con un Máster en Comunicación y Periodismo. Inició en el periodismo en 1995. Se desempeñó durante 10 años como editor y periodista en el Diario La Prensa de Nicaragua.

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