Nueva medida busca frenar fraudes en Sinpe Móvil con números prepago de kölbi

El Banco Central tendrá conocimiento en tiempo real cuando una línea prepago kölbi, con el servicio Sinpe Móvil, es desvinculada.

El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) informará en tiempo real al Banco Central cuando una línea prepago, con el servicio de Sinpe Móvil ligado a una cuenta bancaria, es retirada para que sea desvinculadas de manera inmediata.

El ICE, a través de su marca comercial kölbi, habilitó al Banco Central de Costa Rica (BCCR) la consulta de numeración telefónica para la prevención de fraude en este medio de pago, se informó en un comunicado de prensa.

El sistema permite informar en tiempo real al BCCR cuando un número de celular prepago es retirado o liberado, con el objetivo de que cualquier cuenta de Sinpe Móvil asociada a esa línea sea desvinculada de inmediato.

“Con esta herramienta, la Institución reafirma su compromiso con el resguardo de la información sensible de sus clientes y la lucha contra el fraude cibernético” señaló Harold Cordero, gerente general del ICE.

Actualmente, kölbi brinda acompañamiento al Banco Central en las pruebas de implementación en su plataforma, con miras a su puesta en marcha en el corto plazo.

El ICE es el primer operardor de telefonía celular que brindará esta facilidad de consulta al Banco Central.