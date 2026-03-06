Economía

Nueva medida busca frenar fraudes en Sinpe Móvil con números prepago de kölbi

ICE crea herramienta en la que reportará al Banco Central las líneas prepago retiradas para que se desvinculen del servicio Sinpe Móvil del anterior propietario.

EscucharEscuchar
Por Óscar Rodríguez
SINPE Móvil
El Banco Central tendrá conocimiento en tiempo real cuando una línea prepago kölbi, con el servicio Sinpe Móvil, es desvinculada. (Rafael Pacheco Granados/La Nación)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Banco CentralICEkölbiSinpe Móvil
Óscar Rodríguez

Óscar Rodríguez

Editor de Economía. Máster en Periodismo Económico de la Universidad Rey Juan Carlos de España. Escribe sobre finanzas y macroeconomía. Ganador del premio Jorge Vargas Gené 2015 y Distinción del Mérito Periodístico 2011 de Canatur. Redactor del año La Nación en 2017.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.