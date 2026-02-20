Nestlé se retira del mercado de helados y pone en venta marcas como Häagen-Dazs tras caída en ganancias en 2025

Nestlé reestructura su negocio tras ganar 9.000 millones de francos suizos en 2025, un 17% menos que en 2024.

Nestlé anunció su salida del negocio de helados y la reducción de su presencia en agua embotellada, como parte de su presentación de resultados del 2025. La multinacional suiza enfocará sus recursos en cuatro áreas clave relacionadas con la alimentación.

La decisión se dio en el marco de un año en el que la compañía reportó una baja en sus utilidades y avanzó en un plan de ajuste interno.

Nestlé concentrará su inversión en cuatro pilares

El consejero delegado, Philipp Navratil, quien asumió el cargo a finales del año anterior, indicó que la empresa concentrará sus esfuerzos en nutrición, café, comida para mascotas y alimentos y snacks.

Los tres primeros sectores representan el 70% de la facturación total de la compañía.

Venta de negocio de helados está en negociaciones avanzadas

Nestlé opera el negocio de helados mediante la sociedad conjunta Forneri, creada en 2016 junto al fondo PAI Partners. Esta estructura incluye marcas como Maxibon y Häagen-Dazs.

La empresa busca vender su participación en este segmento. El proceso se encuentra en negociaciones avanzadas desde enero, según la información expuesta en conferencia.

División de aguas premium podría concretar venta en 2027

En el caso del negocio de aguas y bebidas premium, que incluye marcas como Viladrau, PureLife, Aquarel, Perrier y San Pellegrino, la compañía inició conversaciones con grupos interesados.

Se prevé que un eventual acuerdo se cierre en 2027. Esta división representa un 3,5% de los ingresos totales de Nestlé.

¿Cuánto ganó Nestlé en 2025?

Nestlé registró un beneficio neto de 9.000 millones de francos suizos en 2025, equivalentes a 9.900 millones de euros.

La cifra implicó una caída del 17% en comparación con el 2024 y quedó por debajo de lo proyectado.

Ajuste estructural tras crisis sanitarias

La empresa impulsó una simplificación de su estructura organizativa. La decisión se dio en medio de crisis por contaminación sanitaria, entre ellas casos vinculados a leche en fórmula y pizzas de la marca Buitoni.

Nestlé ejecuta un plan de ahorro en puestos administrativos con una meta cercana a 1.100 millones de euros. El avance del programa alcanza el 20%.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.