Multinacional sueca abre planta en Centroamérica para producir dispositivos médicos

La planta incluye producción en cuartos limpios y sistemas energéticamente eficientes para reducir emisiones antes de 2035

Por Damián Arroyo C.
Trelleborg eligió Costa Rica para fabricar dispositivos médicos y expandir su red global con una planta moderna y sostenible.
Trelleborg eligió Costa Rica para fabricar dispositivos médicos y expandir su red global con una planta moderna y sostenible. (Procomer/Cortesía)







notas iaProcomerCentroamérica
