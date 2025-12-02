Multinacional sueca abre planta en Centroamérica para producir dispositivos médicos

Trelleborg eligió Costa Rica para fabricar dispositivos médicos y expandir su red global con una planta moderna y sostenible.

La empresa sueca Trelleborg Medical Solutions abrió este martes 2 de diciembre una planta de manufactura de dispositivos médicos en Evolution Free Zone, en el cantón de Grecia. Esta es su primera operación en Centroamérica.

La planta cuenta con 10.000 metros cuadrados y fue diseñada para albergar procesos como moldeo de caucho de silicón líquido, inmersión, producción de termoplásticos y ensamble de componentes, todo bajo estándares específicos de la industria y producción en cuartos limpios.

Trelleborg destacó que esta instalación permite ofrecer soluciones integradas desde un solo lugar, lo que mejora la eficiencia logística, reduce costos y permite atender de forma directa los mercados de Norteamérica, Europa y otras regiones. También resaltó el acceso a talento técnico costarricense altamente calificado.

Durante los próximos meses, la compañía iniciará el proceso de contratación para puestos de liderazgo y producción. Las vacantes estarán disponibles en el sitio web www.trelleborg.com.

Reconocimiento al ecosistema costarricense

Indiana Trejos, ministra a. i. de Comercio Exterior, afirmó que la llegada de Trelleborg confirma el liderazgo de Costa Rica en el sector de dispositivos médicos y fortalece un ecosistema que ya agrupa a más de 95 empresas del sector.

A su vez, Laura López, gerente de la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica (Procomer), resaltó que esta inversión aportará empleo de calidad y consolidará a Costa Rica como un socio estratégico para iniciativas sofisticadas e innovadoras.