Multinacional estadounidense inaugura la primera planta de biomateriales médicos en Costa Rica

Nueva planta de Solesis en Alajuela producirá biomateriales para dispositivos médicos y refuerza la industria de manufactura avanzada en Costa Rica.

La multinacional estadounidense Solesis inauguró este martes una planta de manufactura en el Coyol de Alajuela, la primera en Costa Rica dedicada a producir biomateriales para la industria de dispositivos médicos.

La instalación se ubica en la Zona Franca Greenpark y fabrica componentes avanzados a partir de textiles biomédicos y polímeros diseñados para interactuar con el cuerpo humano.

La empresa informó que esta operación permitirá elaborar componentes biomédicos implantables utilizados por fabricantes de tecnología médica en distintos países. Estos materiales se emplean en dispositivos que apoyan tratamientos y procesos de recuperación de pacientes.

La planta cuenta con cuartos limpios y áreas controladas, diseñadas para cumplir los estándares de calidad del sector de dispositivos médicos. La compañía explicó que estas condiciones permiten garantizar procesos de manufactura con altos niveles de precisión y seguridad para la producción de materiales destinados a aplicaciones médicas.

“Solesis marca un hito al convertirse en el primer fabricante de biomateriales en Costa Rica, un paso que eleva el aporte tecnológico del país a la producción médica global. Desde el Ministerio de Comercio Exterior seguimos trabajando en la facilitación del comercio y en crear las condiciones para que nuestro país sea competitivo y atractivo para la inversión de calidad”, indicó la ministra de Comercio Exterior, Indiana Trejos.

La construcción de la instalación se completó durante 2025, año en que también se realizaron los procesos de certificación, transferencia de equipos y contratación del personal. Además, la empresa desarrolló fases de validación de productos para garantizar el cumplimiento de normas internacionales como ISO 13485:2016.

La Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica (Procomer) indicó que la apertura refuerza el ecosistema de dispositivos médicos en el país, donde ya operan más de 100 compañías del sector. La incorporación de procesos más complejos, como la fabricación de biomateriales, amplía las capacidades productivas y abre oportunidades en manufactura de alto valor agregado.

Solesis forma parte de una familia de empresas especializadas en ciencias de la vida, integrada también por Secant Group, Polyzen y Charter Medical. Estas compañías colaboran en el desarrollo de tecnologías y terapias médicas dirigidas a la atención de pacientes en distintos mercados.

La firma tiene su sede en Pensilvania, Estados Unidos, y emplea a más de 500 personas en instalaciones ubicadas en ese estado, en Carolina del Norte y ahora en Costa Rica.