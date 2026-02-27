Mucap ofrece 40 propiedades desde ¢3,9 millones con hasta 45% de descuento y financiamiento

Viviendas y terrenos en todas las provincias se venden con rebajas de hasta 45% y financiamiento con tasa fija del 7,5% por cinco años.

Viviendas y lotes en todas las provincias del país forman parte de la cartera de bienes adjudicados que Mucap mantiene disponible este 2026, con rebajas de hasta 45% y opciones de financiamiento con tasa fija del 7,5%.

La empresa informó que dispone de cerca de 40 propiedades que representan una alternativa para quienes buscan adquirir casa propia, invertir en un inmueble o desarrollar un negocio.

La oferta incluye casas y terrenos ubicados en todo el país. Algunas propiedades se localizan en zonas cercanas a comercio, centros educativos, transporte público y polos de empleo, lo que amplía sus posibilidades de uso.

Según agregó la entidad, las rebajas alcanzan hasta un 45%, las casas inician desde ¢9 millones y los lotes desde ¢3,9 millones y varias propiedades se encuentran en condiciones que permiten habitarlas casi de inmediato, lo que reduce inversiones adicionales y tiempos de espera.

La cartera presenta características variadas. Incluye terrenos de 184 m² y 200 m². También incorpora una propiedad de mayor escala con 12.904 m² de terreno y 1.667 m² de construcción.

Viviendas y terrenos en todas las provincias se venden con rebajas de hasta 45% y financiamiento con tasa fija del 7,5% por cinco años. (Mucap/Cortesía)

En materia de financiamiento, la entidad agregó que ofrece una tasa fija del 7,5% durante los primeros cinco años. No cobra avalúo ni comisión de formalización. Tampoco aplica penalización por cancelación anticipada ni por abonos extraordinarios. Además, los precios de venta se mantienen abiertos a negociación.

El jefe de Venta de Propiedades de Mucap, Manuel Salas, indicó que se trata de propiedades con descuentos importantes y con condiciones crediticias que eliminan costos que suelen retrasar la compra.

Salas agregó que, por ubicación, precio y condiciones financieras, estos inmuebles pueden utilizarse como vivienda familiar, para alquiler de largo plazo, para pequeños negocios o como inversión patrimonial.

El detalle de cada propiedad, con fotografías, ubicación mediante Waze y Google Maps, precios finales y características, se encuentra disponible en el sitio web propiedadesalaventa.mucap.fi.cr.