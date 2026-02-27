Economía

Mucap ofrece 40 propiedades desde ¢3,9 millones con hasta 45% de descuento y financiamiento

La entidad pone en el mercado casas y lotes con rebajas significativas y condiciones crediticias que eliminan costos habituales de compra

Por Damián Arroyo C.
Viviendas y terrenos en todas las provincias se venden con rebajas de hasta 45% y financiamiento con tasa fija del 7,5% por cinco años.
Viviendas y terrenos en todas las provincias se venden con rebajas de hasta 45% y financiamiento con tasa fija del 7,5% por cinco años.







