Economía

Ministros de Agricultura del G7 abordan el problema de seguridad en el suministro de fertilizantes tras cierre del estrecho de Ormuz

El cierre del estrecho de Ormuz implica el bloqueo de casi un tercio de las exportaciones mundiales de urea, algo que ha provocado un fuerte aumento de los precios de los fertilizantes nitrogenados

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Por Europa Press
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Los fertilizantes son “un tema estratégico” para la agricultura y la seguridad alimentaria mundial. (Shutterstock/Shutterstock)







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