Ministerio de Salud puede cerrar negocios que vendan cigarrillos ilegales, según criterio de la Procuraduría

El Ministerio de Salud puede clausurar negocios que vendan cigarrillos ilegales, según lo confirmó la Procuraduría General de la República (PGR) en el pronunciamiento PGR-C-222-2025.

Esta resolución indica que el Ministerio, en su rol de autoridad sanitaria, puede emitir órdenes sanitarias, imponer sanciones, decomisar y destruir productos ilegales. Además, tiene la facultad de aplicar medidas accesorias como la clausura del local o la restricción de trámites ante instituciones públicas.

El Observatorio de Comercio Ilícito (OBCI), adscrito a la Cámara de Comercio de Costa Rica, instó a las autoridades a utilizar estas herramientas legales para combatir el contrabando. De acuerdo con este ente, cerca de la mitad de los cigarrillos consumidos en el país son ilegales, situación que relaciona con el aumento del crimen organizado.

El OBCI considera que esta validación de la Procuraduría representa un respaldo al marco legal actual. También reafirmó su disposición para colaborar con las autoridades en defensa del comercio formal.

La Cámara de Comercio recordó que desde 2025, el Ministerio de Hacienda permite el cierre temporal de negocios por 15 días si se detecta mercancía sin documentos aduaneros válidos o sin pruebas de su adquisición legal en el país.

El Observatorio advirtió que este es un momento crítico para el país y señaló que la lucha contra el crimen organizado debe ser prioridad nacional. Afirmó que las herramientas legales ya existen y que solo se requiere el compromiso de las autoridades para aplicarlas con firmeza.