Ministerio de Salud puede cerrar negocios que vendan cigarrillos ilegales, según criterio de la Procuraduría

El pronunciamiento PGR-C-222-2025 autoriza a Salud a clausurar comercios con productos de tabaco ilegales, incluyendo decomisos y sanciones

Por Damián Arroyo C.
Casi la mitad de los cigarros que se fuman los ticos al día son cigarros piratas, o sea, entraron al país ilegalmente y por eso no pagan ningún tipo de impuesto a Hacienda.
Salud podrá cerrar negocios por cigarrillos ilegales. Procuraduría avaló esa potestad y Cámara de Comercio urge aplicar medidas legales. (Cortesía)







