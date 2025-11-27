Ministerio de Hacienda cierra su sede en Heredia

El Ministerio de Hacienda informó de que, a partir del 26 de noviembre, ya no ofrecerá servicio al público en la sede de Heredia.

Según el comunicado, el arrendamiento del edificio que ocupa esa sede no se renovará, “debido a la política de ahorro en el pago de alquileres en el sector público”.

La institución recordó que, con la entrada en funcionamiento de Tribu-CR, la Oficina Virtual (OVi) funciona como único canal para realizar gestiones y cumplir deberes tributarios. Esta plataforma está disponible las 24 horas, todos los días de la semana, según Hacienda.

Esa institución recordó que se encuentran disponibles opciones de asistencia presencial para el uso de la OVi, incluidos los Núcleos de Asistencia Fiscal (NAF) —listado disponible en la OVi en el apartado Educación y Cultura Fiscal— y las sedes de la Dirección General de Tributación.