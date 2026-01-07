México inicia una investigación ‘antidumping’ sobre las importaciones de manzanas procedentes de Estados Unidos

México inició una investigación antidumping por presuntas prácticas desleales en las importaciones de manzanas originarias de Estados Unidos, tras una solicitud del sector productor nacional.

Madrid. La Secretaría de Economía de México aceptó una solicitud para iniciar una investigación ‘antidumping’ sobre las importaciones de manzanas originarias de Estados Unidos, según se explica en una resolución publicada este miércoles en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Esta resolución responde a la solicitud por parte de la Unión Agrícola Regional de Fruticultores del Estado de Chihuahua (Unifri), que se remonta al 29 de agosto, por “prácticas desleales de comercio internacional” en su modalidad de discriminación de precios.

La asociación manifestó que en el periodo investigado entre el 1 de abril de 2024 al 31 de marzo de 2025 se registró una tendencia “creciente” de las importaciones de manzanas procedentes de Estados Unidos combinada con un descenso de sus precios “que no cubren los costos de producción de las manzanas producidas en México”.

Como consecuencia, según Unifri, se ha producido “una contención de los precios nacionales” y se ha generado “daño material” derivada de la afectación de indicadores económicos y financieros.

Durante el periodo analizado, las importaciones totales de este producto crecieron un 29%, según especifica la Secretaría de Economía. De ellas, el 97,5% procedieron de Estados Unidos, seguido de Chile (1,5%) y Sudáfrica (0,7%).

Asimismo, la producción nacional registró una contracción del 4,3% y el precio nacional de las manzanas disminuyó un 14%, mientras que el costo de las importaciones de este producto originario de Estados Unidos descendió un 3%.

En base al análisis realizado, “la Secretaría concluyó inicialmente que existen elementos suficientes para presumir que, durante el periodo investigado, las importaciones de manzanas se efectuaron en presuntas condiciones de discriminación de precios y causaron daño material a la rama de producción nacional del producto similar”.