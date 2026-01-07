Economía

México inicia una investigación ‘antidumping’ sobre las importaciones de manzanas procedentes de Estados Unidos

México investiga presunto dumping en manzanas estadounidenses, que concentraron casi el 98% de las importaciones y registraron precios a la baja.

Por Europa Press
Manzanas de Estados Unidos en árbol durante cosecha, producto investigado por México por presunto dumping y daño a productores nacionales.
México inició una investigación antidumping por presuntas prácticas desleales en las importaciones de manzanas originarias de Estados Unidos, tras una solicitud del sector productor nacional. (Europa Pre/Europa Press)







Europa Press es una agencia de noticias privada española. Fue fundada en 1953 por Torcuato Luca de Tena Brunet y otras personalidades, alguna de las cuales alcanzaron altos cargos gubernamentales durante el segundo franquismo​ y en la Transición.

